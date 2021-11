Ook Toshiba hakt zich in drie stukken

Het al jaren kwakkelende Japanse technologieconcern Toshiba wordt in drie stukken gehakt. Daarmee lijkt een verkoop van de baan. Maar de opdeling is nog geen gelopen race.

Na het Amerikaanse General Electric eerder deze week is het nu de beurt aan een ander conglomeraat van meer dan een eeuw oud en met een roemrijke geschiedenis om zich in drie stukken te hakken. Het Japanse technologieconcern Toshiba, dat noteert op de beurs in Tokio, meldde vrijdag de opdeling. Het bevestigt daarmee informatie die al enkele dagen de rond doet, onder meer via het Japanse persbureau Nikkei.

De opdeling, die binnen twee jaar een feit moet zijn, zal op termijn leiden tot drie beursgenoteerde ondernemingen. Een nieuw bedrijf zal de activiteiten van Toshiba in de energie- en de infrastructuursector groeperen (onder meer energiecentrales en treinen), een tweede de elektronica en gegevensopslag (onder andere halfgeleiders en barcodeprinters). De rest blijft bij het oude Toshiba. Het gaat bijvoorbeeld om het belang in Kioxia, de Japanse reus in geheugenchips (ex-Toshiba Memory).

Tal van waarnemers zeggen dat de beslissing er komt onder druk van activistische aandeelhouders.

Druk

Tal van waarnemers zeggen dat de beslissing er komt onder druk van activistische aandeelhouders, om meer waarde te creëren voor de aandeelhouders. Maar CEO Satoshi Tsunakawa zei vrijdag dat het besluit er ook zo zou gekomen zijn, al gaf hij wel toe dat er heel wat discussie en studiewerk aan voorafgaat. Een ander denkspoor was een verkoop aan een privépartner. Eerder dit jaar was er een miljardenbod van de Angelsaksische durfinvesteerder CVC op Toshiba. Maar volgens Tsunakawa haalde dat plan het niet, onder meer omdat de impact op de business te groot zou zijn en het personeel dat niet zou waarderen.

23 miljard Toshiba boekte vorig jaar een omzet van ruim 23 miljard euro.

De vraag is of de activistische aandeelhouders genoegen nemen met wat nu op tafel ligt. Diverse waarnemers zeiden vrijdag dat de markt het van de beurs halen de voorkeur gaf en dat de opdeling mogelijk geen groen licht krijgt op een algemene vergadering volgend jaar. Toshiba hoopt de aandeelhouders te paaien door extra uitkeringen te beloven en uit te pakken met sterke resultaten.

Schandalen

Net zoals het Amerikaanse GE is Toshiba, dat 117.000 mensen in dienst heeft en vorig jaar een omzet boekte van ruim 23 miljard euro, deels een vergane glorie. Het concern is sinds 2015 op de dool. Toen brak een boekhoudschandaal los dat Toshiba op de rand van de afgrond bracht. Het zag zich verplicht onderdelen te verkopen.