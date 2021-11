Overname van Giphy door Meta op de helling

De Britse concurrentiewaakhond CMA zou Meta's overname van Giphy, de populaire beeldbibliotheek, blokkeren. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Als de CMA de deal daadwerkelijk torpedeert, zou dat een primeur zijn in de wereld van big tech.

In de wereld van de gif's is Giphy marktleider. Gif's (staat voor graphics interchange format) zijn superkorte, zichzelf herhalende, humoristische en geluidloze videoclipjes die veel gebruikt worden in online chatverkeer. Met meer dan 10 miljard gif's en ruim 700 dagelijkse gebruikers zit Giphy op de grootste database.

Dat bereik sprak Meta, het moederbedrijf van Facebook, wel aan. Vorig jaar kondigde het bedrijf de overname van Giphy aan, een deal van naar verluidt 400 miljoen dollar, waarbij ook Sofina cashte. De beslissing van de CMA kan dus ook wegen op de Belgische holding, die een belang van 4 procent had sinds 2019. 50 procent van de trafiek van Giphy kwam al van Facebook. Maar ook andere grote internetbedrijven, zoals Twitter en Slack, besteden hun gifs uit aan Giphy, en zullen dus moeten samenwerken met grote concurrent Facebook.

De CMA begon een onderzoek naar de overname in juni vorig jaar, vrij snel nadat het nieuws viel. In augustus riep de waakhond Meta al op om Giphy weer te verkopen. Het was toen van mening dat de nieuwe alliantie Meta-Giphy de concurrentie tussen sociale-mediaplatformen zou schaden omdat het zo de macht zo krijgen zijn rivalen de toegang tot gifs te ontzeggen. De CMA vreesde bijvoorbeeld dat Meta van platforms als TikTok of Snapchat kon eisen dat ze meer data zouden afstaan in ruil voor gifs.

Financial Times verwacht dat Meta zich fors zal afzetten tegen de claim van de CMA. In een reactie op de voorlopige bevindingen beschuldigde Meta de waakhond ervan een 'extraterritoriale en afschrikwekkende boodschap te sturen naar startende ondernemers: bouw geen nieuwe bedrijven want je zult ze niet kunnen verkopen'.

Precedent

Het zou de eerste keer zijn dat de CMA tussenbeide komt in een big tech-deal, en daarom ook een belangrijk precedent. Meta - voorheen Facebook - ligt al jaren onder vuur wegens zijn dominantie en is in de Verenigde Staten al herhaaldelijk aangeklaagd door de Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC. Na de overname van chatdienst Whatsapp en sociaal netwerk Instagram kreeg het bedrijf het verwijt veel te groot te zijn.

