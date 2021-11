Slaapapneutoestellen doen Philips opnieuw naar adem happen

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit heeft opnieuw vraagtekens geplaatst bij de werking van de Philips-apparaten tegen slaapapneu. De nieuwe tegenvaller kostte het aandeel op de Amsterdamse beurs zijn grootste klap in tien jaar.

Zou topman Frans van Houten er slapeloze nachten van hebben? Het is een vraag die zich opwerpt nadat de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA opnieuw een probleem heeft ontdekt bij de beademingsapparaten die Philips heeft ontwikkeld voor patiënten die lijden aan een slaapapneu.

Na een bezoek aan een Philips-fabriek, waar die apparaten worden geproduceerd, heeft de FDA een lijst van 'observaties' overgemaakt aan Philips. Meest in het oog springend is dat de FDA struikelt over het siliconenschuim dat wordt gebruikt om het geluid van de toestellen te dempen. Want in één test bleek een (gerepareerd) apparaat niet te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Zo bleken er te veel chemische gassen vrij te komen.

3,5 miljoen toestellen teruggeroepeN Problemen met het geluiddempend schuimen dwongen Philips ertoe 3,5 miljoen toestellen die gebruikt worden door mensen met slaapapneu terug te roepen.

De gezondheidsdienst, die de Amerikaanse fabriek waar Philips de toestellen produceert al 31 keer bezocht, geeft aan dat het moeilijk is om op basis van die ene test verregaande conclusies te trekken, en te stellen dat het siliconenschuim niet voldoet. Volgens Philips voldeden andere apparaten bij andere testes wel aan de veiligheidsnormen. Maar de FDA vraagt bijkomend onderzoek door een onafhankelijk bureau.

Problemen met schuim

Voor Philips is dat extra onderzoek een serieuze tegenvaller. De voorbije maanden heeft het concern al 3,5 miljoen apparaten moeten terugroepen door problemen met het geluiddempend schuim. Ook in België, waar 70.000 van die beademingstoestellen in omloop zijn, heeft het federaal voedselagentschap een waarschuwing op zijn site geplaatst.

Aanvankelijk gebruikte Philips voor zijn toestellen purschuim om het geluid te dempen. Maar deeltjes van dat schuim bleken af te brokkelen, waardoor patiënten die konden inademen. Daarnaast wees onderzoek uit dat het schuim ook bepaalde chemicaliën kan afgeven die mogelijk kankerverwekkend zijn als het apparaat niet met de juiste schoonmaakmiddelen wordt gereinigd. Daarom werden de beademingsapparaten teruggeroepen, en ofwel vervangen door nieuwe ofwel gerepareerd.

Negatief onthaald

Maar de vervanging van die toestellen verloopt moeizaam. Philips voert de productie van de nieuwe toestellen in zijn Amerikaanse fabriek wel op. Toch zouden de huidige toestellen pas volgend jaar allemaal vervangen zijn door nieuwe, of door apparaten van een ander merk. Alleen doen de nieuwe vraagtekens van de FDA vragen rijzen over de veiligheid.