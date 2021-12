Unifiedpost-topman Hans Leybaert zal woensdag alles uit de kast moeten halen om beleggers ervan te overtuigen dat zijn digitalefacturatiebedrijf de ambities kan waarmaken.

De meeste mensen wachten tot het einde van het jaar met hun goede voornemens uit te pakken, maar Unifiedpost-baas Hans Leybaert is duidelijk geen uitsteller. De ondernemer maakt woensdag tijdens een beleggersdag al duidelijk waar hij de komende jaren naartoe wil met het financiƫletechnologiebedrijf dat hij twintig jaar geleden heeft opgericht.

Tegelijk geeft de specialist in digitaal documentenbeheer, die toepassingen ontwikkelt waarmee bedrijven hun facturatie en administratie elektronisch kunnen verwerken, meer details over wat de Europese expansie van de voorbije maanden heeft opgeleverd.

Sinds het fintechbedrijf uit het Waals-Brabantse Terhulpen in september vorig jaar een kwart miljard euro ophaalde door naar de Brusselse beurs te trekken, deed Unifiedpost al zes overnames en is het actief in 30 landen in Europa.

Bouwjaar

Daardoor verdubbelde Unifiedpost de afgelopen twaalf maanden - Leybaert noemt het een 'bouwjaar' - zowat in omvang. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op 119,5 miljoen euro. Dat is liefst 138 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar beleggers, die het aandeel Unifiedpost sinds de beursgang al met bijna 30 procent in waarde zagen zakken, waren niet bepaald onder de indruk van die cijfers.

Ruim 1 miljoen kmo's en 250 grote bedrijven doen vooral een beroep op Unifiedpost voor de digitale verwerking van facturen en documenten. Als de recente overnames niet worden meegerekend, groeide die kernactiviteit - goed voor ruim 60 procent van de groepsomzet - met zo'n 13 procent in het derde kwartaal. Dat cijfer zette analisten meteen aan het rekenen toen Unifiedpost een tiental dagen geleden zijn kwartaalrapport presenteerde.