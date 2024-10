Start-up ResultX: 'Dat Joris Ide het geloof in ons omzette in een investering, gaf een magisch gevoel'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Andries Paesen (25), Joos Kesters (24) en Simon Van de Voorde (25) van ResultX, dat erin slaagde ondernemer Joris Ide aan te trekken, die recent 1,2 miljoen euro investeerde in hun ESG-rapporteringssoftware.