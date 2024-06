Gentse AI-assistent Donna houdt verkopers bij de les: 'Heb je de prijs besproken?'

Het softwarebedrijfje Donna heeft 1,5 miljoen euro groeigeld opgehaald bij de fine fleur van de Gentse techwereld. Vandaag lanceert de start-up zijn AI-assistent, die als virtuele sidekick 'duizenden verkopers' het administratieve werk uit handen moet nemen.

'Hey Nicolas, ik zie dat je meeting net afgelopen is. Maar ik vind geen nota's. Spreek gerust een debriefing in.' Op zijn smartphone laat Nicolas Christiaen een spraakbericht horen van Donna, de AI-assistent die de gelijknamige start-up van Christiaen (37) en zijn co-CEO Jonas Deprez (33) vandaag op de markt brengt.

Schermvullende weergave De avatar van de AI-assistent Donna.

Met Donna - de naam is een knipoog naar de scherpzinnige assistente uit de populaire advocatenserie 'Suits' - willen ze het leven van verkopers die de hele dag onderweg zijn wat makkelijker maken. 'Een van hun grootste frustraties is dat ze na elk klantenbezoek alle relevante informatie moeten intypen in een CRM-systeem (voor het beheren van klantenrelaties, red.) zoals Salesforce', zegt Deprez. 'Die verwerking kost gemiddeld 20 minuten per meeting. Tijd die ze efficiënter kunnen gebruiken.'

De afgelopen weken hebben 250 vertegenwoordigers en andere salesprofielen geëxperimenteerd met Donna, die hen na een afspraak opbelt om te horen hoe die verlopen is. Ze stopt de informatie uit het gesprek automatisch in de software en gebruikt die om een kladversie van een e-mail voor de klant op te stellen. 'Als de meeting virtueel verloopt, kan Donna mee volgen', zegt Christiaen. Het risico op hallucinaties, iets waarvan AI-tools weleens last hebben, is volgens de oprichters klein. 'In de testfase hebben we de output goed gecheckt. Uit de feedback van gebruikers leiden we af dat Donna zeer accuraat werkt, ook in het Nederlands.'

Wachtlijst

De ambities liggen hoog bij Donna, dat pas een jaar geleden - toen nog als Dealside - het levenslicht zag bij StarApps. Dat is het start-upfabriekje van Netlog-oprichter Lorenz Bogaert en zijn partners. Christiaen en Deprez, die niet aan hun proefstuk toe zijn, kijken meteen over de landsgrenzen. 'Een timing gaan we er niet op plakken, maar we mikken erop een globale speler te worden', zegt Deprez. Hij is de oprichter van het databedrijf Daltix, sinds 2023 in handen van de supermarktgroep Colruyt. Een jaar eerder verkocht Christiaen zijn fintechbedrijf Cashforce aan een Duitse rivaal.

Op korte termijn is het de bedoeling het team te verdubbelen, van zeven naar vijftien medewerkers. Daarvoor haalt de start-up 1,5 miljoen euro groeigeld op bij een reeks fondsen en enkele ervaren ondernemers. Het gaat onder meer om het techfonds Pitchdrive, de Antwerpse investeerder Fortino, het collectief van techondernemers Syndicate One en het Amerikaanse Everywhere Ventures. Onder de businessangels bevinden zich de Henchman-oprichters Jorn Vanysacker en Gilles Mattelin, Teamleader-oprichter Jeroen De Wit, Anthony De Clerck van de gelijknamige textielfamilie en Collibra-topman Felix Van de Maele.

'We willen zo snel mogelijk duizenden verkopers op ons platform krijgen', zeggen Christiaen en Deprez, die naar eigen zeggen al een wachtlijst met 500 potentiële klanten hebben. Ze mikken vooral op de foodservice-industrie, de zakelijke dienstverlening en de vastgoed- en bouwsector. Donna werkt volgens een SaaS-model (software as a service), waarbij klanten een vergoeding per verkoper per maand betalen. Om aan de slag te kunnen, moet de assistent gewoon gekoppeld worden aan een agenda en een gsm-nummer.