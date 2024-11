Hoe ver springt Nvidia, de waardevolste NV ter wereld?

De beurswereld kijkt reikhalzend uit naar de kwartaalresultaten die de Amerikaanse chipontwerper Nvidia woensdagavond publiceert.

Woensdagavond zijn alle economische ogen gericht op de Nasdaq in New York. Daar publiceert Jensen Huang, de CEO van Nvidia, de resultaten over het derde kwartaal. De maker van AI-chips sloot dat als gevolg van zijn bizar gesplitste boekjaar op 28 oktober af.

Analisten verwachten dat de beurslieveling van 2024 33 miljard dollar omzet en 0,74 dollar winst per aandeel neerzette. In beide gevallen is dat ruim 80 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. In het tweede kwartaal wist Nvidia zowel zijn omzet als zijn nettowinst ruim te verdubbelen tegenover het jaar voordien. De groeicijfers moeten de fenomenale klim van de beurskoers verantwoorden.

Sinds begin dit jaar is het aandeel bijna verdrievoudigd, met dank aan de bijna-monopoliepositie van Nvidia in AI-chips. Begin november bereikte de koers een record van bijna 150 dollar. Nvidia onttroonde ook Apple als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Dinsdag was de vennootschap een duizelingwekkende 3.500 miljard dollar waard.

Impact

De vooruitzichten blijven positief. Vier belangrijke klanten - Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta - kondigden recent grote investeringen in AI-infrastructuur aan in 2025. Dat is goed nieuws voor Nvidia, de cruciale schakel in de wereld van artificiële intelligentie. Toch duiken ook bezorgdheden op. Sinds enige tijd rijst de vraag of met AI op korte termijn wel geld te verdienen valt. En de triomfantelijke terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis leidt tot geopolitieke onzekerheid en mogelijke exportbeperkingen.

Of de resultaten van Nvidia woensdag nu beter of slechter dan verwacht uitvallen, ze hebben sowieso een impact op de hele economische wereld. 'Nvidia is niet meer alleen een AI-bedrijf. Het is een pijler van de Amerikaanse indexen geworden', stelt John Plassard, investeringsexpert bij de Zwitserse bank Mirabaud, aan het persbureau AFP.

Stephen Innes, marktstrateeg bij de Zwitserse vermogensbeheerder SPI, noemt Nvidia 'het onmiskenbare zwaargewicht in de markt'. Volgens Innes kunnen de resultaten van de titaan 'ofwel de AI-sector kronen als onbetwiste koning, ofwel leiden tot een radicale invraagstelling van de zeer hoge waarderingen in de sector'.