‘Ik vrees dat we een generatie verliezen door smartphones en sociale media’

Maken smartphones een hele generatie opgroeiende kinderen en jongeren ziek? De Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt is overtuigd van wel. Door niet langer spelenderwijs groot te worden in de echte wereld maar constant online te zijn, is de ontwikkeling van hun hersenen verstoord. Zozeer dat een epidemie van mentale problemen volgde. ‘Als je chronisch angstig bent, zie je overal bedreigingen.’