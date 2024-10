Op zijn jaarlijkse techbeurs in Brussel lichtte Odoo-oprichter Fabien Pinckaers een tipje van de sluier over hoe hij de komende jaren de groei van het Waalse techbedrijf nog een zetje wil geven. 'We bereiken nog maar 1 procent van onze mogelijke klanten. Het potentieel is kolossaal.'