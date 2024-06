Snelgroeiende Gentse AI-speler Bizzy trekt naar Nederland en Frankrijk

Met een door AI aangedreven softwareplatform, dat officiële data uit onder meer het Staatsblad en de Kruispuntbank voor Ondernemingen samenvoegt met informatie van bedrijfswebsites, nieuwssites of andere bronnen, gaat Bizzy de strijd aan met klassieke leveranciers van bedrijfsdata zoals Graydon en Companyweb. Het is een recept dat aanslaat. Maandelijks consulteren meer dan 350.000 mensen het platform, dat informatie over 21 miljoen ondernemingen bevat.

Om die groei waar te maken boort Bizzy nieuwe markten aan. De start-up opent een kantoor in Amsterdam, waar acht salesmedewerkers aan de slag gaan. Dat brengt het totaal op 30 werknemers. 'Vanuit Nederland gaan we ook de Franse markt bedienen. Onder meer door de sterke aanwezigheid van expats is het perfect mogelijk om onze Franse activiteiten vanuit Amsterdam aan te sturen.'

Het is de bedoeling om Bizzy in de loop van volgend jaar in de rest van Europa te lanceren. Een stap naar de VS, een gigantische markt voor bedrijfsdata, is nog niet aan de orde. 'We willen eerst Europees marktleider worden op het vlak van leadgeneratie via slimme bedrijfsinformatie', zegt CEO Keeris. Leadgeneratie is het proces waarbij potentiële klanten (leads) worden geïdentificeerd en aangetrokken.