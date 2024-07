Nadat grootaandeelhouder Hg Capital eerder deze maand al een stuk van zijn belang in Team.blue had verkocht aan het Canadese pensioenfonds CPP, legt nu ook de Brusselse holding Sofina de hand op een stukje van de techgroep. 'Dat is het soort investeerders dat je nodig hebt voor de lange termijn', zegt oprichter Jonas Dhaenens.