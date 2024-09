Techtoppers waarschuwen: 'Europa dreigt AI-tijdperk te missen'

In een open brief vraagt een resem toppers uit de bedrijfs- en onderzoekswereld - waaronder Meta-topman Mark Zuckerberg en Spotify-CEO Daniel Ek - komaf te maken met de 'inconsistente regulering'. 'Europa dreigt het AI-tijdperk te mislopen.'

Mark Zuckerberg, de CEO van Meta. Daniel Ek, de CEO van Spotify. Christian Klein, de CEO van SAP. Miguel Lopez, de CEO van ThyssenKrupp. Sebastian Siemiatkowski, de CEO van Klarna. Börje Ekholm, de CEO van Ericsson. Maurice Lévy, de voorzitter van Publicis. En het lijstje gaat nog even door. Een dertigtal 'high profiles' uit de bedrijfs- en onderzoekswereld kroop samen in de pen om een lans te breken voor een soepeler AI-beleid in de Europese Unie. Anders dreigen we hopeloos achterop te geraken, schrijven ze in een open brief, die gepubliceerd werd op een daarvoor in het leven geroepen website: euneedsai.com.

'We zijn een groep bedrijven, onderzoekers en instellingen die integraal deel uitmaken van Europa en zich inzetten voor honderden miljoenen Europeanen', steken de briefschrijvers van wal. 'We willen Europa zien slagen en bloeien, ook op het gebied van geavanceerd AI-onderzoek en -technologie. Maar de realiteit is dat Europa in vergelijking met andere regio's minder concurrerend en minder innovatief is geworden en nog meer achterop dreigt te raken in het AI-tijdperk door inconsistente regelgeving.'

Daarmee zal de EU twee 'hoekstenen' op het vlak van innovatie mislopen, klinkt het. Enerzijds ontwikkelingen in 'open' modellen, 'die gratis beschikbaar worden gesteld voor iedereen om te gebruiken, aan te passen en op voort te bouwen, waardoor de voordelen worden vermenigvuldigd en sociale en economische kansen worden verspreid'. Anderzijds zijn er de nieuwste 'multimodale' modellen, die vloeiend werken met tekst, afbeeldingen en spraak en 'de volgende sprong voorwaarts in AI mogelijk zullen maken'.

Een ongelimiteerde toegang tot die twee AI-wegen is cruciaal om zowel de productiviteit op te voeren als om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, schrijven de ondertekenaars. 'Publieke instellingen en onderzoekers gebruiken deze modellen al om medisch onderzoek te versnellen en talen te behouden, terwijl gevestigde bedrijven en start-ups toegang krijgen tot tools die ze zelf nooit zouden kunnen bouwen of betalen. Zonder deze modellen zal de ontwikkeling van AI elders plaatsvinden, waardoor de Europeanen verstoken blijven van de technologische vooruitgang die in de VS, China en India wordt geboekt.'

Interne markt

Als de EU wil concurreren met de rest van de wereld, moet ze rekenen op haar interne markt en de gemeenschappelijke regelgeving in dat economische blok, beargumenteren de briefschrijvers. Maar daar wringt het schoentje. 'Als bedrijven en instellingen tientallen miljarden euro's gaan investeren om generatieve AI voor Europese burgers te bouwen, hebben ze duidelijke regels nodig die consequent worden toegepast en die het gebruik van Europese gegevens mogelijk maken. Maar in de afgelopen tijd is de besluitvorming over de regelgeving gefragmenteerd en onvoorspelbaar geworden, terwijl interventies door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten hebben geleid tot grote onzekerheid over welke soorten gegevens kunnen worden gebruikt om AI-modellen te trainen.'

Dat zal ertoe leiden dat de snel ontwikkelende modellen zowel de Europese talen als de Europese kennis en cultuur niet zullen bevatten, waarschuwen ze. Bovendien dreigen de Europeanen bepaalde innovaties nu al mis te lopen. De open brief geeft het voorbeeld van de AI-assistent van Meta van ondertekenaar Zuckerberg, die voorlopig niet in de EU wordt gelanceerd. Vorige week waren de AI-features van de nieuwe iPhone, die ook nog niet naar Europa komen, een ander voorbeeld in die categorie.

Tientallen jaren

De briefschrijvers waarschuwen dat Europa voor een keuze staat die 'de toekomst voor tientallen jaren zal beïnvloeden'. 'De EU kan ervoor kiezen het principe van harmonisatie dat is vastgelegd in regelgevingskaders zoals de GDPR (de Europese privacywetgeving, red.) opnieuw te bevestigen, zodat AI-innovatie hier op dezelfde schaal en in dezelfde snelheid gebeurt als elders', klinkt het. 'Of ze kan doorgaan met het afwijzen van vooruitgang, de ambities van de interne markt verraden en toekijken hoe de rest van de wereld technologieën ontwikkelt waar de Europeanen geen toegang toe hebben.'

'We hopen dat de Europese beleidsmakers en regelgevers inzien wat er op het spel staat als er geen koerswijziging komt', besluit de brief.