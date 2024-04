Unifiedpost-CEO over demarche van Coucke: 'We willen geen onevenwichtige raad van bestuur'

Tijdens een strategische update over de toekomst van Unifiedpost repte CEO Hans Leybaert amper met een woord over de machtsstrijd die Marc Coucke via zijn investeringsvehikel Alychlo ontketent bij de specialist in digitale facturatie. 'We begrijpen de bezorgdheid', zei de topman. 'Maar we willen geen onevenwichtige raad van bestuur.'