Econocom-patriarch Jean-Louis Bouchard maakt zich op voor zijn last dance. Hij stapt mee in de plannen van een Franse techondernemer en een bevriende bedrijvendokter om het zwalpende Atos te redden. De 82-jarige oprichter van de Belgisch-Franse IT-dienstengroep is niet aan zijn proefstuk toe met de gewaagde plannen, die analisten 'risicovol' noemen.