X weegt te licht om onder strenge EU-regels te vallen

De Commissie nam woensdag een beslissing over de vraag of X de poortwachtersstatus moest krijgen onder de Digital Markets Act, de Europese wetgeving die een eerlijke marktwerking in online omgevingen moet waarborgen. Poortwachters zijn bedrijven die zo groot zijn dat ze de toegang tot en de werking van bepaalde onlinemarkten de facto controleren. Onder meer Google en Amazon kregen al die status.