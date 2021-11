TikTok lonkt naar Belgische bedrijven

Zelfs als u niet meer tot de typische doelgroep behoort, is de kans klein dat u nog nooit van TikTok hebt gehoord. In enkele jaren is de app, die een spervuur aan korte entertainende videootjes op zijn gebruikers loslaat, uitgegroeid tot een van de meest gedownloade apps op aarde en een globaal fenomeen.

Dat die app cultureel relevant was, is al langer duidelijk. Populaire TikTokkers sijpelen door in de bredere popcultuur, het platform kan muziakle hits maken of kraken en de nieuwste hypes of rages worden er geboren. Vraag maar aan de koekjesbakker Lotus Bakeries, die in het VK momenteel een hit is, nu bakkende Tiktokkers experimenteren met speculoospasta.