Topsporters trainen met tech

Met slimme trainingstechnologie staat de Vlaamse start-up Ledsreact topsporters bij om hun reactievermogen aan te scherpen. Met de financiële steun van Rode Duivel Thibaut Courtois wil het bedrijf de sportwereld veroveren.

Op het allerhoogste niveau maken details het verschil tussen winst en verlies. En dus zoeken topsporters allerlei manieren om zich in die details bij te spijkeren. Internationale kleppers in verschillende sporttakken grijpen daarvoor sinds kort naar technologie ontwikkeld door de Kortrijkse start-up Ledsreact.

Ledsreact werd opgericht door de voormalige beroepsmilitair Koen Vercauteren. Die nam als fysieke coach bij het leger de sporttrainingen voor zijn rekening, maar raakte na verloop van tijd gefrustreerd door het gebrek aan mogelijkheden om de voor militairen zo belangrijke reactiesnelheid te trainen. Hij besloot die lacune zelf op te lossen.

De essentie Ledsreact maakt hard- en software waarmee atleten beter hun skills kunnen testen en trainen.

Toppers als Nike, de Miami Dolphins, de ijshockeyploeg Seattle Kraken en Wolverhampton Wanderers trainen al met de Vlaamse technologie.

Het bedrijf haalde onlangs meer dan 1 miljoen euro op om zijn verdere groei en ontwikkeling mee te ondersteunen. Dat geld kwam onder andere van Rode Duivel en Real Madrid-doelman Thibaut Courtois.

Vercauteren ontwikkelde iets wat nog het beste als een slimme kegel kan worden omschreven. Een elektronisch toestel met sensoren, dat registreert wanneer een speler in de buurt komt en dan een onverwacht kleursignaal geeft waar die speler zo snel mogelijk op moet reageren.

De ex-militair zag zijn product aanvankelijk als een automatische assistentcoach, een hulpmiddel dat trainingen inhoudelijk beter kon maken omdat coaches minder met de oefening zelf en meer met de bewegingen van een speler bezig konden zijn. Maar toen Vercauteren voormalig profvolleyballer Lander Vandecaveye tegen het lijf liep, besefte het duo dat er meer zat in de slimme kegel.

Eerste meters

'We hadden snel door dat het product het potentieel in zich had om veel data te tracken', zegt Vandecaveye. 'En in topsport is er een grote vraag naar data. Zeker op het vlak van reactiesnelheid en beweeglijkheid waren de opties nog zeer schaars. Je kan metingen uitvoeren bij bijvoorbeeld sprinttesten, maar daar haal je alleen de totaaltijd uit. Terwijl je, als je gericht wil kunnen trainen, over veel meer datapoints moet beschikken. Twee mensen met exact dezelfde totaaltijd kunnen heel verschillende werkpunten hebben. Ben je snel op de eerste meters? Hoe snel verander je van richting? Het is met die kennis dat je als topsporter de winst kan boeken waarmee je het verschil maakt.'

Als vennoten ontwikkelden Vercauteren en Vandecaveye Ledsreact voort tot een proversie die inzet op het capteren en analyseren van die data. Die worden in realtime in een dashboard gegoten waarop coaches de evolutie van hun atleten kunnen volgen.

Hoe Ledsreact werkt.

Met die oplossing trekt Ledsreact sinds oktober de markt op. Met succes. De sportgigant Nike gebruikt de technologie in zijn Amerikaanse performance center, waar gesponsorde atleten kunnen trainen. De Engelse Premier League-club Wolverhampton Wanderers werkt met Ledsreact. En ook Amerikaanse kleppers als het American footballteam Miami Dolphins en de ijshockeyclub Seattle Kraken scherpen hun atleten aan met de Vlaamse technologie. Met topclubs als het Engelse Chelsea, het Duitse Wolfsburg en de Amerikaanse baseballtopper Houston Astros zitten contractbesprekingen in de laatste fase, aldus Ledsreact.

Schermvullende weergave Met Real Madrid-doelman Thibaut Courtois heeft Ledsreact ook in het kapitaal een topsporter. ©AFP

Precisie

Die klanten gebruiken Ledsreact zowel om atleten te testen als beter te trainen, zegt Valérie Courtois, die zich als 'customer success manager' mee over de uitrol en opvolging van het product buigt. De focus ligt daarbij in de eerste plaats op voetbal, tennis, basketbal en American football. 'Maar we merken ook veel interesse uit sporttakken als baseball en ijshockey', zegt Courtois.

Dat die sporttakken de grootste commerciële aantrekkingskracht en dus grotere investeringsbudgetten hebben, ligt deels aan de basis van die focus. Maar het draait ook om welke sporten het meeste nut hebben bij het bijspijkeren van hun reactievermogen. 'In dat soort preciesiesporten zijn het procenten die het verschil maken tussen winst en verlies', zegt Courtois. 'Met technologie die de onvoorspelbaarheid van een wedstrijd integreert in een training en meet hoe spelers daarop reageren, kan je die procenten opzoeken.'

In precisiesporten maken de details het verschil tussen winst en verlies. Valérie Courtois Customer success manager Ledsreact

Met zijn in de eerste plaats Amerikaanse focus wil Ledsreact volgend jaar een omzet van 2 miljoen euro boeken. In die ambitie wordt het ook ondersteund door een andere Courtois. Afgelopen zomer stapte Rode Duivel - en broer van Valérie - Thibaut Courtois samen met een andere partij in het kapitaal, met een financieringsronde van 775.000 euro. Samen met 293.000 euro aan VLAIO-steun heeft Ledsreact daarmee meer dan 1 miljoen euro beschikbaar voor de commerciële ondersteuning en verdere ontwikkeling van zijn technologie.