Vishal Garg, de man die 900 man ontslaat via Zoom

In het nieuws omdat hij, net voor de feestdagen, 900 mensen ontslaat in een Zoom-sessie.

‘Voor wie in dit Zoom-gesprek zit, heb ik geen goed nieuws: jullie zijn ontslagen.’ Voor de 900 Amerikaanse en Indiase werknemers van Better.com die verwacht hadden dat hun CEO hen via een online vergadering kerstwensen wilde overbrengen, kwam de boodschap enkele dagen geleden als een koude douche.

Vishal Garg, de ondernemer achter de Amerikaanse online hypotheekverstrekker, zag geen andere mogelijkheid dan 9 procent van zijn personeel aan de deur te zetten. Dat hij dat deed vlak voor de eindejaarsfeesten, in een groepsgesprek via Zoom van amper 2,5 minuten, viel niet in goede aarde. Nogal wat ontslagen werknemers postten de video op sociale media. Enkele topmanagers van Better.com namen zelf ontslag.

De Zoom-sessie van Garg werd via sociale media gedeeld.

Als verklaring voor de ontslagen zei Garg dat het een ‘uitdagend jaar was geweest en dat de markt veranderd was’. Maar volgens het zakenmagazine Fortune beschuldigde de ondernemer de ontslagen werknemers van luiheid en diefstal. ‘Minstens 250 mensen uit de groep die ontslagen is, werkten niet meer dan twee uur per dag. Ze stalen van ons, en van de klanten’, klonk het. De CEO beweert dat hij het ontslag had gebaseerd op cijfers over productiviteit: het aantal telefoongesprekken met klanten en het aantal keer dat ze te laat kwamen op afspraken.

Garg zou meteen na de videovergadering een fysieke bijeenkomst belegd hebben met de rest van zijn personeel. Daar kwam nog een andere versie van zijn ontslagboodschap aan bod: het bedrijf zou tijdens de pandemie te veel personeel en de verkeerde mensen hebben aangenomen, en daardoor fouten gemaakt. 'Ik heb fouten gemaakt', zei Garg. 'Ik was de voorbije 18 maanden niet strikt genoeg.’

Communicatieblunder

Intussen heeft de topman van Better.com zijn excuses aangeboden. ‘Misschien had ik de boodschap anders moeten verwoorden’, gaf hij woensdag toe, en hij verontschuldigde zich voor wat hij een 'communicatieblunder' noemde.

Opvallend ook: volgens het persagentschap Bloomberg besloot het bedrijf een dag voor het massaontslag nog om de beursgang, die nog dit kwartaal gepland was, uit te stellen. Die was in mei al aangekondigd en zou gebeuren door een fusie met het blancochequebedrijf Aurora, een vennootschap opgericht om geld op te halen met als doel een overname.