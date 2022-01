WhatsApp-stichter neemt even het roer bij berichtenapp Signal

De privacyvriendelijke berichtenapp Signal moet op zoek naar een nieuwe CEO. Brian Acton, die in 2009 mee aan de wieg van concurrent WhatsApp stond, neemt in de tussentijd de teugels over.

'Het is een nieuw jaar. Dat leek me een goed moment om mezelf te vervangen als CEO.' Met die eerder droge boodschap liet Moxie Marlinspike, de medestichter en CEO van de berichtenapp Signal, weten dat hij een stap opzij zet.

Morlinspike stond tien jaar geleden aan de wieg van Signal, en was jarenlang grotendeels in zijn eentje verantwoordelijk voor een groot deel van alles wat rond de privacyminnende berichtendienst gebeurde. 'Ik kon jarenlang nooit afstand nemen en moest overal een laptop mee naartoe nemen voor het geval problemen zouden opduiken', schrijft Marlinspike in een bericht op de bedrijfsblog. 'Meer dan eens zat ik 's nachts ergens in de regen op een voetpad een probleem te diagnosticeren.'

Maar de voorbije jaren professionaliseerde Marlinspike het bedrijf en maakte het daardoor minder afhankelijk van hemzelf. Daarbij kreeg hij de hulp van een veteraan in het universum van de berichtenapps. Brian Acton, die in 2009 samen met Jan Koum WhatsApp had opgericht, zette sinds 2017 mee de schouders onder Signal, nadat hij met slaande deuren was vertrokken bij het ondertussen door Facebook overgekochte WhatsApp.

Acton zag in Signal de meer privacyvriendelijke versie van wat whatsApp was geworden. Hij investeerde 50 miljoen dollar in het bedrijf, waar hij ook uitvoerend voorzitter van werd, een rol waarin hij vooral mee moest nadenken over de strategie.

David vs. Goliath

Nu krijgt Acton tijdelijk ook de operationele teugels in handen, waarmee hij helemaal rechtstreeks de concurrentie moet aangaan met zijn voormalige baby. Met zijn 40 miljoen gebruikers is Signal nog erg klein, in vergelijking met de meer dan 2 miljard mensen die Whatsapp maandelijks gebruiken. Maar door de aaneenrijging van privacyschandalen bij Facebook kende de concurrerende app de voorbije jaren wel een gestage groei.