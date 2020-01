'104 banen weg bij Nokia in Antwerpen'

Niet verrast

Guy Vertommen van de socialistische bediendenvakbond BBTK toont zich niet verrast door de nieuwe ontslagronde. ‘Dit is alweer een uitloper van een Europees kostenbesparingsplan dat Nokia eerder al heeft aangekondigd’, zegt hij aan Computable. ‘Vorig jaar, toen er 107 mensen zijn ontslagen, had de directie ons beloofd dat het daarbij zou blijven, maar je kon er toen al gif op nemen dat dit nog een staartje zou krijgen. Dat is nu dus gebleken.’



In Finland heeft Nokia aangekondigd dat het 180 jobs gaat schrappen. En ook in andere landen valt de hakbijl. ‘Maar vooral België en Duitsland delen relatief zwaar in de klappen’, zegt Vertommen. ‘In Duitsland gaat het bijvoorbeeld ook over ongeveer 200 banen. Nederland is bijvoorbeeld veel minder hard getroffen.’



Vertommen wijst er trouwens op dat het geen collectief ontslag is. Er zijn minder dan 30 ontslagen per kwartaal en dus hoeft Nokia Bell geen rekening te houden met de wet-Renault.