‘Aanblijven Leroy bij Proximus is nu niet aan de orde'

Helemaal verrast was De Clerck naar eigen zeggen niet over de beslissing van KPN om de benoeming van Leroy tot nieuwe CEO in te trekken . ‘Het onderzoek (naar handel met voorkennis) door de FSMA was al bekend, en toen kwam daar een roekeloze huiszoeking bovenop. Dan weet je dat er een probleem is.’

De Clerck zegt het nieuws te betreuren en het ‘grootste respect’ te behouden voor het werk van Leroy bij Proximus. Maar dat wil niet zeggen dat haar ontslag nu teruggedraaid wordt. ‘Dat ontslag is bekrachtigd door de raad van bestuur van 20 september, dus dat is nu niet aan de orde. We moeten nu de tijd nemen om alles wat te laten bezinken. We zitten intussen in een open procedure met headhunters.’