Amerikanen stellen Nethys in gebreke voor verkoop VOO

Het Amerikaanse investeringsfonds Providence eist dat het onmiddellijk zijn boekenonderzoek voor de overname van de Waalse kabelmaatschappij kan uitvoeren.

Providence is ongerust over de ontwikkelingen in het verkoopdossier van de kabelmaatschappij VOO. Het Luikse Nethys, de veelbesproken spilvennootschap van de Luikse intercommunale Enodia, had in mei een geheim akkoord gesloten voor de verkoop van een meerderheidsbelang in VOO, zeg maar het kleine Franstalige broertje van Telenet.

Maar toen die schimmige verkoop en de al even omstreden verkoop van het IT-bedrijf Win en de windparkontwikkelaar Elicio de voorbije weken uitlekte, barstte een storm van kritiek los. Omdat het proces niet transparant was verlopen, omdat er vragen waren over de prijs en omdat Nethys-CEO Stéphane Moreau en bestuurder François Fornieri (Mithra) de bedrijven hadden verkocht aan structuren waar ze zelf een vinger in de pap hadden.

De Waalse regering vernietigde vorige week de drie transacties en droeg het dossier over aan het parket. Als de verkoop effectief kan worden geblokkeerd - daar zijn specialisten het nog niet over eens - kunnen VOO en co. via een nieuw verkoopproces op de markt worden gebracht. De Mechelse telecomgroep Telenet en Orange Belgium zijn ook geïnteresseerd in VOO.

Providence beschouwt zich echter als de rechtmatige kandidaat-koper van VOO en verwijst daarvoor naar een contract dat op 23 mei is gesloten met Nethys.

Beroep tegen annulering

Providence wil zijn boekenonderzoek van het kabelbedrijf afronden en eist daarom toegang tot de dataroom om een gedetailleerd en actueel zicht te krijgen op de financiën van het bedrijf. Dat is nodig voor het vaststellen van de definitieve overnameprijs.

Nadat een eerste vraag voor toegang onbeantwoord is gebleven, heeft een filiaal van Providence Nethys in gebreke gesteld. Het wil ten laatste op vrijdag 18 oktober toegang tot de gegevens, meldt het magazine Le Vif L'Express op zijn website.

Providence wil ook weten of Nethys in beroep zal gaan tegen de beslissing van de Waalse regering om de verkoop te annuleren. De Amerikanen staan open om met Nethys te overleggen over de te volgen strategie.