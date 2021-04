Analist messcherp over 'onafhankelijke expert' Orange

Orange nam Degroof Petercam in de arm om te staven dat zijn uitkoopbod op Orange Belgium fair is.

ING-analist David Vagman maakt brandhout van de 'onafhankelijke expert' (Degroof Petercam) die Orange in de arm nam om te staven dat zijn uitkoopbod van 22 euro per aandeel op Orange Belgium fair is.

Het overnamebod van Orange op Orange Belgium start donderdag en loopt tot 23 april. Dat maakte de Franse groep woensdagmorgen bekend, bijna even geruisloos als bij de aankondiging van het bod begin december rond middernacht. Orange heeft 622 miljoen euro of 22 euro per aandeel veil om de hand te leggen op de 47,9 procent die het nog niet bezit in het nummer drie van de Belgische telecom.

Het bod leidde al tot protest. Het Britse fonds Polygon, dat het zakenkantoor Deminor ingeschakeld heeft, omschreef het als opportunistisch. Maar Orange gaf geen kik. Nu de Franse telecomreus zijn overnamebod ook concreet lanceert, staaft hij dat met een billijkheidsopinie van de zakenbank Degroof Petercam. En die onafhankelijke expert schaart zich achter de visie van Orange.

De essentie Orange zet het overnamebod op zijn Belgische dochter onverkort door. Het wil de hand leggen op de 47,1 procent die het nog niet bezit.

De Franse telecomreus heeft 22 euro per aandeel veil om Orange Belgium volledig in te lijven.

Die prijs leidde al tot protest bij de minderheidsaandeelhouders.

Nu ligt ook de billijkheidsopinie van de onafhankelijke expert (Degroof Petercam) onder vuur.

Aanhalingstekens

Dat doet niet alleen Polygon steigeren. Ook ING-analist David Vagman heeft grote vraagtekens bij het rapport van de 'onafhankelijke expert' - een benaming die hij in zijn rapport tussen betekenisvolle aanhalingstekens plaatst. Zijn conclusie? Hij vindt het bod van de Fransen allerminst fair. 'Het is niet aantrekkelijk en zal investeerders teleurstellen', luidt het.

'De expert (Degroof Petercam wordt door de analist niet bij naam genoemd, red.) schrijft dat hoge investeringen op de winstgevendheid kunnen wegen, maar neemt op geen enkel punt de mogelijke return van die investeringen mee in rekening. Geen verkoopgroei, geen stijging van het marktaandeel, geen groei van de gemiddelde omzet per gebruiker. Volgens de onafhankelijke expert zullen de investeringen in een snel glasvezelnetwerk vreemd genoeg geen enkele return opleveren', schrijft hij.

Het bod is niet aantrekkelijk en zal investeerders teleurstellen. David Vagman Analist ING

Vagman vindt ook dat Degroof Petercam de groeiperspectieven van Orange Belgium onderschat. 'De onafhankelijke expert houdt rekening met een gemiddelde langetermijngroei van de kasstroom van 0,25 procent. Dit is enorm laag. Dat groeipercentage ligt totaal niet in lijn met de eerder geuite ambities van het management', zegt Vagman. Hij voorspelt 1 procent langetermijngroei voor Orange Belgium.

Contra-intuïtief

Voorts hekelt hij de aanname dat het werkkapitaal van Orange Belgium zal groeien. 'Dit voelt zeer contra-intuïtief voor een sterk groeiend telecombedrijf dat net een negatief werkkapitaal heeft tegenover zijn verkoopcijfers.' Degroof Petercam hanteert volgens hem ook zeer strenge aannames over de gebruikskosten van de Belgische licentieveilingen voor het netwerk, 'een praktijk die helemaal niet standaard is onder telecomanalisten'.

De onafhankelijke expert schrijft dat hoge investeringen op de winstgevendheid kunnen wegen, maar neemt het rendement van die investeringen niet mee in rekening. David Vagman Analist ING