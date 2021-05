Analisten: 'Overname KPN weinig waarschijnlijk'

Investeringsfondsen EQT en Stonepeak hadden volgens Financial Times 18 miljard euro over voor het grootste telecombedrijf van Nederland . Het bestuur van KPN zelf meldt dat er geen concreet bedrag ter sprake kwam en de fondsen met geen enkele toegevoegde waarde kwamen voor hun nieuwe beleidsstrategie (sterke inzet op glasvezelverbindingen). EQT en Stonepeak zouden aan een nieuw bod werken maar er moeten enkele obstakels overwonnen worden vooraleer het ook daadwerkelijk tot een overname kan komen.

Via de 'Stiching preferente aandelen B KPN' kan KPN een call-optie uitoefenen en zo preferente aandelen kopen om een ongewenste overname te blokkeren. Niet enkel het bedrijf, maar ook de Nederlandse overheid heeft iets in de pap te brokken. Sinds vorige zomer kan deze ongewenste buitenlandse investeringen in essentiële industrieën tegenhouden. Het Zweeds-Amerikaanse duo gaat dus zeer vriendelijk moeten zijn vooraleer het iets kan overnemen.