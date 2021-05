Antwerpse 5G-software haalt 6,8 miljoen op voor groeiplan

Het Antwerpse bedrijf Accelleran, dat softwareoplossingen maakt voor mobiele netwerken, vult de kassa aan om klaar te zijn voor de 5G-revolutie.

De komst van 5G maakt niet alleen futuristische toepassingen zoals autonome wagens en digitale fabrieken mogelijk, maar verandert ook de telecomsector. Het speelterrein van de klassieke telecomoperatoren wordt steeds meer ingenomen door grote bedrijven die hun eigen netwerk bouwen, en door IT-bedrijven die de oversteek maken naar telecomdiensten.

Die trend wordt geholpen door de opmars van open radionetwerken of ‘Open RAN’: nieuwe standaarden die het mogelijk maken dat apparatuur van verschillende fabrikanten met elkaar kan communiceren, wat de concurrentie in de sector een duw in de rug geeft. Een van de bedrijven die daarvan profiteren, is het Antwerpse Accelleran, dat software maakt om open netwerken op te zetten en te beheren.

Het bedrijf haalt bij verschillende investeerders 6,8 miljoen euro op om zijn oplossingen wereldwijd aan de man te brengen. De financieringsronde wordt geleid door het Pools-Amerikaanse durfkapitaalfonds Cogito Capital Partners, met deelname van het Gentse Qbic en de bestaande investeerders Capital-E en AAAF.

Geopolitiek

‘We willen dat geld enerzijds gebruiken om de organisatie wereldwijd uit te bouwen, onder meer in de VS waar het grootste deel van de omzet zit. Anderzijds gaan we het investeren in de ontwikkeling van nieuwe softwaremodules’, zegt Frédéric Van Durme, de CEO van Accelleran. Acquisities zijn in deze fase niet aan de orde, klinkt het.

Bedrijven die Open RAN-oplossingen aanbieden, hebben ook de wind in de rug door de geopolitieke spanningen met China, waardoor apparatuur van Chinese bedrijven als Huawei uit 5G-netwerken geweerd wordt.