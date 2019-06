'Apple bekijkt weghalen productie uit China'

Apple heeft zijn belangrijkste toeleveranciers gevraagd te onderzoeken hoeveel het kost om zijn productie in China deels naar alternatieve fabrieken in Zuidoost-Azië te verhuizen. De Amerikaans-Chinese handelsoorlog is een belangrijke reden, maar niet de enige.

De Amerikaanse technologiereus overweegt 15 tot 30 procent van zijn productiecapaciteit uit China weg te halen, schrijft het Japanse zakenblad Nikkei Asian Review. Grote leverancier Foxconn maakte vorige week al bekend klaar te staan om zijn assemblage van iPhones uit China te verplaatsen als dat nodig zou zijn. Nu zou Apple meerdere leveranciers effectief gevraagd hebben naar hun niet-Chinese capaciteit.

Naast Foxconn gaat het om bedrijven als Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Iventec, Luxshare-ICE en Goertex. Een verhuizing van die hofleveranciers kan tot een domino-effect leiden, want ook kleinere leveranciers zullen dan wellicht mee verhuizen.

De Chinese smartphone-industrie is bij een grootschalig vertrek van Apple niet ten dode opgeschreven, want ze wordt almaar minder afhankelijk van westerse technologie.

Een massale exodus uit China zou een strategische ommezwaai betekenen, want de voorbije decennia breidde de iPhone-maker zijn productie in de Chinese megafabrieken stelselmatig uit. Naar schatting wordt meer dan 90 procent van Apples producten in China geassembleerd. Daar zijn 5 miljoen Chinese directe en indirecte jobs mee verbonden.

Bij benadering zeven op de tien smartphones, over alle merken heen, worden nu nog in China in elkaar gestoken. Gaan we naar het einde van China als smartphonefabriek van de wereld? 'Ik verwacht niet dat de volledige iPhone-productie uit China verdwijnt. Dat is niet zo eenvoudig. Zo'n verhuizing vergt al snel vijf à zes maanden. Maar we lijken wel op een kantelpunt gekomen', zegt technologie-expert Siddy Jobe van de vermogensbeheerder Econopolis.

Geen lagelonenland meer

'China was de voorbije tien, vijftien jaar het productiecentrum van smartphones en stond vooral sterk in de assemblage van de toestelletjes, met componenten die uit andere regio's kwamen. Maar China is niet meer het lagelonenland van vroeger. De gevallen van kinderarbeid, die tot een jaar of zes geleden commotie veroorzaakten, lijken verdwenen. Dat wijst erop dat de welvaart gestegen is, maar dat gaat gepaard met hogere arbeidskosten.'

China kampt ook met vergrijzing, wat op middellange termijn tot gevolg kan hebben dat minder jonge (en goedkope) werkkrachten op de arbeidsmarkt beschikbaar zullen zijn.

Apple zou van mening zijn dat zwaar leunen op productie in China te veel risico's inhoudt, zelfs als het handelsconflict wordt opgelost.

Vietnam, Indonesië, India en Maleisië worden vaak genoemd als mogelijke productiecentra voor de Apple-producten. De lonen in Vietnam liggen ruim twee keer lager dan in China. Apples Zuid-Koreaanse concurrent Samsung landde eerder al in dat land. Samsungs megafabriek in het noorden van Vietnam tekent voor 60.000 jobs.

Permanente argwaan

De Amerikaans-Chinese handelsoorlog versnelt de trend naar geografische diversificatie. De VS en China hebben elkaar met importheffingen op meerdere producten om de oren geslagen. De Amerikanen zouden nu overwegen tarieven in te stellen op nog eens 300 miljard dollar aan Chinese goederen.

Apple zou van mening zijn dat zwaar leunen op productie in China te veel risico's inhoudt, zelfs als het handelsconflict wordt opgelost. 'De verwachting is dat altijd iets zal blijven hangen. De tweespalt verdwijnt niet met een deal. Ook al worden straks misschien handjes geschud, er is structureel iets gebroken. Dat China dominanter wordt in technologie strijkt de VS tegen de haren', zegt Jobe.

En dus wil Apple niet meer al zijn eieren in één mand leggen, blijkt uit recente verklaringen van de Foxconn-top. Apple zelf houdt de lippen op elkaar. Foxconn, bekend van zijn megafabrieken op het Chinese vasteland, heeft ook fabrieken in Vietnam, Indonesië, Brazilië, Mexico, Tsjechië en Australië en investeert fors in de uitbouw van productiecapaciteit in India.

Huawei

'Veelzeggend is dat Huawei een eigen operationeel systeem klaar heeft als alternatief voor Android van het Amerikaanse Google. Misschien krijgen we straks Chinese smartphones die volledig draaien op Chinese technologie en uitgevoerd worden naar Europa.'

Huawei leek goed op weg om Samsung en Apple voorbij te steken en de grootste smartphonemaker ter wereld worden, tot de handelsoorlog uitbarstte en de niet-Chinese verkoop kelderde. De VS hebben Huawei in mei op een zwarte lijst geplaatst, waardoor het afgesneden wordt van Amerikaanse componenten en software.