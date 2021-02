Apple claimt koppositie in smartphoneverkoop

Voor het eerst sinds 2016 was Apple in het kerstkwartaal nog eens de fabrikant die wereldwijd het meeste smartphones verkocht.

Apple heeft er een uitstekend kerstkwartaal op zitten. Dat bleek al uit de resultaten die het bedrijf eind januari naar buiten bracht. De kaap van een kwartaalomzet van 100 miljard dollar ging aan diggelen, mede dankzij het blockbustersucces van de iPhone 12. De inkomsten uit het kleinood sprongen 17,2 procent hoger, naar 65,6 miljard dollar.

Marktonderzoeker Gartner onderstreept met eigen cijfers nog eens hoe goed Apple presteerde. Het doet dat met twee cijfers die de fabrikant klassiek zelf niet prijsgeeft: het aantal verkochte iPhones en het marktaandeel ten opzichte van andere fabrikanten. Apple verkocht volgens Gartner 79,9 miljoen toestellen, wat 14,9 procent meer was dan dezelfde periode het jaar voordien. Aangezien Apple zijn toestellen steevast in september of oktober in de markt zet, kan aangenomen worden dat de iPhone 12 beter presteerde dan zijn voorganger.

De topprestatie van de iPhone 12 maakt dat Apple voor het eerst sinds het kerstkwartaal van 2016 nog eens de felbegeerde kroon van 's werelds best verkopende smartphonefabrikant op het hoofd kan drukken. Het bedrijf kaapt 20,8 procent marktaandeel weg, voor Samsung (16,2%) en Xiaomi (11,3%). Over het hele jaar bekeken moet Apple wel nog Samsung laten voorgaan. Al is er ook daar een aardverschuiving. Het fel geplaagde Huawei, dat geen gebruik kan maken van Google-diensten, moet zijn tweede stek aan Apple laten.

5G

2020 was sowieso een uiterst moeilijk jaar voor smartphonefabrikanten. De hele markt boerde er in de verkoop van het aantal toestellen met 12,5 procent op achteruit. Alleen Apple en het Chinese Xiaomi konden groei voorleggen. In het vierde kwartaal was de schade al minder groot: -5,4 procent. Volgens Gartner-analist Anshul Gupta speelt de opkomst van het supersnel mobiel internet 5G daar zijn rol. 'Consumenten blijven voorzichtig in hun uitgaven, maar de komst van 5G-smartphones of betere camera's maakt dat sommige klanten er toch nieuwe kopen of hun huidige smartphone upgraden.'

35% marktaandeel 5G-smartphones De verwachting is dat eind dit jaar al 35 procent van de smartphones 5G-compatibel is.

In de cijfers van Gartner valt ook de diepe val van het Chinese Huawei op. Voormalig Amerikaans president Donald Trump trof het bedrijf met zware sancties, waardoor het geen zaken meer kan doen met Amerikaanse bedrijven. De klant trekt zijn handen af van het merk. Over het hele jaar 2020 lag de verkoop van het aantal toestellen liefst een kwart lager dan het jaar voordien. De een zijn dood is de ander zijn brood. Andere Chinese merken springen in het gat dat Huawei laat. Xiaomi zette groei neer, en ook OPPO tekende voor groei in het vierde kwartaal.