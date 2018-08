‘BASE is snelste 4G-operator'

Van de drie mobiele operatoren in ons land biedt Telenet-dochter BASE momenteel de hoogste downloadsnelheid. Dat zegt onderzoeksbureau OpenSignal.

De onderzoekers verzamelden de data van 10.000 mobiele telefoons tussen begin mei en half juni. In vergelijking met een eerdere 4G-speedtest van zes maanden eerder bleek BASE een snelheid te halen van 45 megabit per seconde (Mbps), tegen 39 Mbps voor Proximus en 34 Mbps voor Orange. BASE doet het daarmee 5 Mbps beter dan in de vorige test, aldus OpenSignal.