BIPT beboet Proximus en Telenet

De twee telecomoperatoren moeten beperkte bedragen betalen wegens het niet naleven van de regels rond de identificatie van gebruikers van prepaidkaarten voor mobiel bellen.

De telecomwaakhond BIPT heeft een boete van 150.000 euro opgelegd aan Proximus en van 88.782 euro aan Telenet. Dat heeft de instantie dinsdag bekendgemaakt. De beslissing viel al een week geleden.

Uit verschillende controles die het BIPT uitvoerde in 2018 is gebleken dat verscheidene verkooppunten van Proximus en Telenet de eindgebruikers niet altijd correct identificeerden. Ook virtuele operator Lycamobile had eerder al twee boetes ontvangen wegens het niet naleven van dezelfde wetgeving rond de identificatie van prepaidgebruikers.

Terrorisme

Krachtens wetgeving die eind 2016 in werking is getreden, na de aanslagen van Zaventem en Brussel, moeten de eindgebruikers van prepaidkaarten in het kader van de terrorismebestrijding correct geïdentificeerd worden voordat deze kaarten geactiveerd worden.

Wanneer buitenlandse klanten een prepaid simkaart willen krijgen, kunnen ze om geïdentificeerd te worden bijvoorbeeld hun internationaal paspoort voorleggen. Om later te kunnen nagaan of de gegevens die de verkoper in het computerprogramma heeft ingevoerd daadwerkelijk overeenstemmen met die op het paspoort, schrijft de wetgeving voor dat het verkooppunt een kopie van het paspoort moet maken. Tijdens de controles is gebleken dat Proximus en Telenet niet aan die eis hebben voldaan.

eID-kaart

Behalve het ontbreken van een kopie van een internationaal paspoort hebben de bij Proximus uitgevoerde controles ook een andere inbreuk aan het licht gebracht. De wetgeving verplicht ook dat de verkooppunten moeten nagaan of de eID-kaart die voorgelegd wordt om zich te identificeren, niet als gestolen of verloren is opgegeven. Daartoe gebruiken ze een website. Tijdens de controles is gebleken dat Proximus niet aan die eis voldeed, omdat sommige verkooppunten in de praktijk die verificatie niet verrichtten.

Als reactie op de vaststellingen door het BIPT hebben Proximus en Telenet een regularisatiecampagne gelanceerd om de klanten die op foutieve wijze waren geïdentificeerd, opnieuw te identificeren. De klanten die zich niet opnieuw geïdentificeerd hebben, zijn gedesactiveerd. De twee operatoren hebben ook maatregelen genomen om nieuwe inbreuken in de toekomst te vermijden.