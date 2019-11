Belegger tegen Proximus-CEO: focus op dividend, dividend én dividend

De nieuwe Proximus-CEO zal een manier moeten vinden om elke euro twee keer uit te geven: de aandeelhouder rekent op het royale dividend, én de investeringen moeten omhoog.

Proximus was met een koersdaling van 1,84 procent donderdag de op een na grootste daler in de Bel20. Toch hoeft de nieuwe CEO Guillaume Boutin zich niet geviseerd te voelen. De grootste daler met een duik van 1,86 procent was... aartsrivaal Telenet . De nummers één en twee van de Belgische telecom lijken beide te lijden te hebben onder de opmars van het nummer drie, Orange Belgium.

De beurshuizen ING en ABN AMRO herinnerden beleggers er deze week aan dat begin volgend jaar de telecomwaakhond BIPT in principe de Belgische markt openbreekt door goedkopere huurtarieven op te leggen voor kabelnetwerken.

Dat moet prijsbrekers als Orange Belgium meer slagkracht geven, met meer ‘kabelknippers’ tot gevolg. Zulke klanten hebben geen boodschap aan in dure bundels verpakte ‘klassieke’ tv met opzetkastjes en een woud van kabels.

Duur aandeel

Die knippers zijn nog maar één zorg waar Boutin mee af te rekenen krijgt. ‘Nieuwe CEO, zelfde kopwind’, was de droge kop bij Deutsche Bank. De Fransman erft een vrij duur aandeel: Proximus klopte de sector dit jaar ruimschoots. De reden is in drie woorden samen te vatten: dividend, dividend en dividend. De Belgische ex-monopolist biedt een van de stevigste coupons in de sector. Zo’n rendement is schaars nu de ECB het rendement op het gros van de staatsobligaties tot nul heeft teruggedrongen.