Belg betaalt mobiele gigabyte 20 keer duurder dan Fin

De Belgische operatoren verdienen gemiddeld 20 keer meer aan één gigabyte mobiele data dan hun collega’s in Finland. Dat schrijft het onderzoeksbureau Tefficient in een vergelijkende analyse.

Het Zweedse bureau maakte een vergelijking van het mobiele dataverbruik en de omzet uit mobiele data in 36 landen, waaronder ons land. De resultaten bevestigen eens te meer dat België zwaar achterloopt in het gebruik van mobiele data, en dat die data bij ons een pak duurder betaald worden dan in de meeste andere landen.

Tefficient berekende de inkomsten die de operatoren halen uit elke gigabyte die op hun netwerk verbruikt wordt. In een kopgroep met India, Finland, Letland, Taiwan, Litouwen en Polen ligt dat bedrag rond de 1 à 2 euro. Aan de andere kant van het spectrum zitten Canada en Griekenland, met meer dan 30 euro. Net voor die twee landen komt België, waar de operatoren gemiddeld 25 euro inkomsten halen uit elke gigabyte.

Dat lijkt veel als je het vergelijkt met de prijzen die de operatoren in hun tariefplannen afficheren. Maar Tefficient benadrukt dat het kijkt naar wat de operatoren de facto verdienen, en dat het dus niet gewoon prijzen vergelijkt. ‘In werkelijkheid betalen veel gebruikers nog oude tarieven omdat ze vast zitten aan een contract of omdat ze de moeite niet doen om de beste deal te zoeken’, aldus de auteurs.

Ondanks de grote prijsverschillen per gigabyte verdienen de operatoren in ons land en in Finland ongeveer evenveel aan elke gebruiker. Dat komt omdat het dataverbruik in Finland veel hoger is: ruim 12 GB per sim-kaart, tegenover 700 megabyte bij ons. Alleen de Grieken (300 megabyte) consumeren minder data. België haalde in 2017 het gebruiksniveau van mobiele data dat Finland in 2011 haalde. Op die manier bekeken heeft België ruwweg een achterstand van zes jaar, aldus Tefficient.

Vierde operator

De prijs van mobiele data is een belangrijk element in de discussie over de vraag of de telecomprijzen in ons land te hoog zijn, en of er behoefte is aan een vierde mobiele operator.

De Belgische operatoren argumenteren dat de vraag naar mobiele data in ons land laag ligt omdat ze al een goede dekking bieden met vaste netwerken en wifi-netwerken. Dat klopt ongetwijfeld voor een stuk, maar het neemt niet weg dat de omzet per mobiele gigabyte een pak lager ligt in een vergelijkbare markt zoals Nederland (rond de 14 euro).

Volgens critici houden de Belgische operatoren de prijs van mobiele data met opzet hoog, juist omdat ze hun klanten willen vasthouden in relatief dure vaste producten en bundels. Daarnaast is het maar de vraag of de afhankelijkheid van vaste verbindingen maatschappelijk wel een goede zaak is. Goedkope mobiele data kunnen ook een economische en sociale hefboom zijn, doordat bedrijven er innovatieve diensten rond ontwikkelen en doordat bepaalde kansengroepen zich beter uit de slag kunnen trekken.

Oostenrijk toont de weg

Volgens Tefficient is een lage omzet per gigabyte een noodzakelijke voorwaarde om het mobiele dataverbruik in een land te doen groeien. Een land waar dat wel volop gebeurt, is Oostenrijk. Steeds meer gezinnen laten daar hun vaste lijn links liggen en maken alleen nog gebruik van een mobiele dataverbinding. In het vierde kwartaal van 2017 was het mobiele dataverkeer er bijna half zo groot als het verkeer via vaste verbindingen. Tefficient bestempelt het land als een ‘mobiele dataleider’ in Europa. Ook in de Baltische staten, vooral Estland, groeit het gebruik van mobiele data erg sterk.