Belg maakt amper gebruik van snelle telecomoverstap

Bij een overstap van telecomoperator maakt de Belg maar in een op de vijf gevallen gebruik van het speciale Easy Switch-systeem, nochtans ontworpen om een overstap te faciliteren.

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter gaf donderdag aan het 'Easy Switch'-systeem meer in de schijnwerpers te zullen zetten. Die belofte komt er na een verslag van de telecomwaakhond BIPT waaruit blijkt dat de jongste drie jaar amper 20 procent van de overstappen naar een andere operator via dat systeem verliep. Toenmalig minister van Telecommunicatie Alexander De Croo voerde dat nochtans in om een overstap te versnellen.