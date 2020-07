Belg zwicht massaal voor duurste telecompakket

Nooit hebben meer Belgen het maximale aantal diensten afgenomen bij hun telecomoperator. Die laatste lacht in zijn vuistje: klanten die meer diensten afnemen, brengen meer geld binnen en zijn loyaler.

Digitale televisie, een gsm-abonnement om te bellen, mobiele data en breedbandinternet. Steeds meer Belgen nemen die vier diensten als één pakket van hun telecomoperator in huis. Dat onderlijnde de telecomwaakhond BIPT gisteren in zijn jaarlijks verslag over hoe de telecommarkt presteert. In 2019 steeg het aantal huishoudens met zo'n bundel met 22 procent naar 1,07 miljoen. Een derde van alle Belgen met een bundel kiest voor vier diensten. Dat is een stijging van 5,3 procentpunten jaar op jaar.

De Belgische telecommarkt doet zijn status van bundelmarkt alle eer aan. 57 procent van de aangesloten gezinnen heeft een bundel. Vorig jaar namen 3,28 miljoen Belgen een bundel af, een stijging van 2,6 procent tegenover een jaar eerder. In 2016 ging het om 3,05 miljoen. Het is een opmerkelijke vaststelling in een tijdperk waarin online tv kijken via Netflix of bellen via WhatsApp aan een opmars bezig is.

De verhouding tussen de bundels verschuift wel door de jaren, merkt het BIPT op. De oerklassieker onder de bundels - digitale televisie, vaste telefonie en breedbandinternet - moet terrein prijsgeven (-5,8 %). De winnaars zijn vierdienstenbundels, zoals WIGO van Telenet en Tuttimus van Proximus. Ook alternatieve driedienstenbundels, waarbij mobiele telefonie in de plaats komt van een vaste telefoonlijn, gaan erop vooruit. Bundels op maat van jongeren, zoals Yugo en Epic Combo, met tv zonder decoder, zijn met minder dan 10.000 nog te klein om mee te spelen.

Voor de telecomoperatoren betekent de verschuiving naar vier diensten winst. Wie meer diensten afneemt, brengt logischerwijs meer geld in het laatje. Huishoudens die vier diensten afnemen, spenderen elke maand gemiddeld 104 euro aan hun telecomabonnement. Het verschil met de ongebonden telecomklant, die bijvoorbeeld alleen vast of mobiel internet afneemt, is enorm. De gemiddelde uitgaven liggen daar op 28 euro. Dat cijfer hoeft niet te verbazen. Wie een basisaanbod vast internet bij Telenet wil, betaalt 28,31 euro.

Een bundelklant is ook veel loyaler dan de ongebonden klant. In 2019 daalde het aantal gezinnen die voor hun vaste diensten klant werden bij een andere operator licht, van ongeveer 100.000 naar 95.000. Huishoudens die vier diensten afnemen, zullen minder snel overschakelen. Bij bundels met vier diensten ligt het verloop op amper 2,7 procent, bij bundels met drie diensten is dat al 9,4 procent.

