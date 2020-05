'België is een geval apart voor 5G'

De Nederbelg Jan van Tetering is na een opmars van 30 jaar door de Nokia-rangen de Europese baas van de netwerkgigant. Hij rekent ons land niet tot de kopgroep voor het supersnelle 5G. 'Er is geen zekerheid om te investeren.'

In precoronatijden hield Jan van Tetering kantoor in de Antwerpse vestiging van Nokia, aan de achterzijde van het station Antwerpen-Centraal. Maar ook een beetje in de lucht. 'Mijn kantoor was het vliegtuig.' Dat is verleden tijd, zegt hij overtuigd. Pendelen naar kantoor of zakenreizen, dat zal flink terugvallen. 'We zagen tijdens de lockdown dat de efficiëntie van onze werknemers hoegenaamd niet is verminderd. Thuiswerk is nu de regel. Wie naar kantoor wil of moet komen, moet dat vooraf melden en motiveren. En mijn kantoor is nu bij mij thuis.'

Dat klinkt goed, maar ook een beetje als een promopraatje. Een maatschappij die niet meer reist om te communiceren, communiceert online en via netwerken. Net daar zit de kracht van Nokia. Wie de telecomspecialist nog associeert met het 3310-mobieltje loopt achter. De Finnen hebben nog wel smartphones en andere varia in huis, maar de netwerktak tekende in het eerste kwartaal voor driekwart van de omzet. Net na de lockdown ziet Van Tetering de kans om Nokia te positioneren als bedrijf dat de maatschappij digitaal mee rechthield. Hij is nu anderhalf jaar senior vice president Nokia Europa en geeft voor het eerst een interview.

Ongeziene pieken

Ondanks het momentum was het ook voor Nokia een rommelig voorjaar. Net voor de lockdown sneuvelde met het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona hét evenement in telecomland. 'Dat is altijd een uniek moment, je ziet er een hoop klanten.' De Finse machine moest omschakelen naar virtuele meetings. Daarin kwamen twee verzuchtingen van klanten steeds terug. 'In de eerste weken vroegen klanten een snelle uitbreiding van de capaciteit op het netwerk. Als in een gezin van vier de twee kinderen gamen en de ouders thuiswerken met videocalls, krijg je ongeziene pieken. Ik hoorde van klanten dat hun trafiek maal drie of maal vier ging.'

De netwerkpieken ten spijt draaide de hoofdvraag van klanten toch om iets anders. De komst van het supersnelle 5G moet de mobiele internetrevolutie van de komende jaren worden. Van Tetering legt de waarde van 5G graag nog eens uit, en onderstreept meteen dat we die niet prioritair in de toegenomen snelheid moeten zoeken. '2G, 3G en 4G waren telkens meer van hetzelfde. De mobiele ervaring werd almaar beter, met meer capaciteit om te surfen of zelf materiaal op te laden. Dat bracht ons waar we nu zijn.'

Nieuwe rol operatoren

5G mikt niet zozeer op de consument met de smartphone, maar op het bedrijfsleven. 'Met de eigenschappen van 5G kunnen we voor het eerst niet alleen mensen, maar ook objecten verbinden. Dat kan van alles zijn: sensoren, containers, machines...' Bedrijven kunnen dan op hun sites via private 5G-netwerken snel en betrouwbaar data capteren en zo productiever werken. 'Die revolutie verandert ook de rol van telecomoperatoren', meent Van Tetering. Zij zullen meer moeten cateren naar de bedrijvenmarkt.

Weinig investeringszekerheid

Nokia heeft in België al een 5G-testproject lopen in de Antwerpse haven, samen met Proximus. Maar Europees gezien zit ons land niet in de kopgroep, waarschuwt Van Tetering. 'In Europa zijn er zeker al landen waar 5G al commercieel wordt uitgerold, zoals Oostenrijk of het Verenigd Koninkrijk. Maar dat valt niet te vergelijken met de Verenigde Staten of Zuid-Korea.' België is alweer een beetje een speciaal geval, stelt Van Tetering, waarbij hij verwijst naar de spaakgelopen veiling van radiospectrum voor 5G.

De overheden raken het niet eens over de verdeling van de inkomsten uit de veiling, zo'n 800 miljoen euro, waardoor de telecomwaakhond BIPT zich voorlopig beperkt tot het toekennen van tijdelijke licenties, waarop geen commerciële akkoorden gebouwd kunnen worden. 'Het grootste nadeel van dat systeem is dat er geen garanties zijn. Er is geen investeringszekerheid. Een operator kan beslissen nu al te investeren bij de tijdelijke licenties, maar achter het net vissen bij de definitieve veiling. Als ik hen was, dan zou ik twijfelen om op grote schaal te investeren.'

Shift naar glasvezel

Glasvezel is naast 5G de tweede grote investeringsbeweging waar telecomoperatoren voor staan. België draagt de rode lantaarn voor het aantal glasvezelaansluitingen in Europa. 'In België is de levensduur van koper en kabel in de loop der jaren zo goed mogelijk verlengd. België heeft daar zeker geen achterstand opgelopen. Maar koper is een technologie uit het verleden, en dus is de shift naar glasvezel aan de gang.' In ons land investeert zowel Proximus als het nutsbedrijf Fluvius daarin. Zeker Proximus kan de aanleg van glasvezel afstemmen op de uitrol van 5G.

De Antwerpse vestiging van Nokia is het wereldwijde hoofdkantoor voor de hele range van koper-, kabel-, glasvezel- en draadloze toepassingen. De Nokia-ingenieurs zijn er in het innovatiecentrum Bell Lab nu al bezig met de volgende generatie internet voor in huis. 'Een van de vragen daar is hoe we het draadloze internet niet alleen naar het huis brengen, maar het ook goed verspreiden in het huis zelf.'