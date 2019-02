Belgische veiling supersnel internet op de lange baan

De verschillende overheden van dit land werden het niet eens over de verdeling van de inkomsten uit de verkoop van de 5G-radiofrequenties.

Het Overlegcomité, het orgaan waarin de federale overheid en de deelstaten beleid op elkaar afstemmen, boog zich woensdagochtend over de veiling van de benodigde radiofrequenties voor 5G. Dat is de volgende generatie mobiel internet, die op de piek 200 keer sneller is dan zijn voorganger 4G.