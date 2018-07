'Beterschap onderweg voor Telenet'

Telenet was woensdag de sterkste klimmer in de Bel20-index met een een winst van 5,15 procent tot 44,52 euro. Het invloedrijke Amerikaanse beurshuis Morgan Stanley trok het neutrale advies voor de Mechelse kabelaar op tot ‘overweight’, een koopadvies dus. Het koersdoel bedraagt 60,20 euro .

15 procent rendement

‘Beterschap is onderweg’, meent Morgan Stanley. ‘In de eerste plaats lijkt Telenet de aandeelhouders opnieuw beter te willen belonen . Het bedrijf heeft zijn inkoopprogramma van eigen aandelen zopas opgetrokken van 75 naar 300 miljoen euro. Dat komt overeen met 6 procent van de beurswaarde . Daarnaast zei het bestuur dat het over bijkomende vormen van uitkeringen in de tweede jaarhelft zal beslissen. De terugkeer naar een regulier dividend kan als een catalysator voor de koers werken. Sommige beleggingsfondsen die focussen op recurrente inkomsten, zullen Telenet weer in portefeuille kunnen nemen. Wij gaan uit van een totale vergoeding van 700 miljoen aan de aandeelhouders dit jaar (inkopen + dividenden), wat neerkomt op een rendement van 15 procent .’

'Best geleid kabelbedrijf van Europa'

Door de koersval noteert Telenet nog tegen 11,5 keer de ondernemingswaarde (beurswaarde + schulden) versus de operationele cashflow. Dat is een vijfde goedkoper dan het sectorgemiddelde. ‘Die korting is niet gerechtvaardigd’, oordeelt Morgan Stanley. ‘Telenet is niet immuun aan de risico’s van de sector, maar torst als best geleid kabelbedrijf van Europa en met een loyaler klantenbestand minder risico’s dan Proximus, BT of KPN.’