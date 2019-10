Bezoekje aan Kortrijk? Uw smartphone wordt gevolgd

Kortrijk betaalt jaarlijks 40.000 euro aan Proximus voor data over bezoekers aan de stad. 'Met die info kan je aan de slag met citymarketing', zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

'We willen het aantal toeristen in Kortrijk verdubbelen in vijf jaar, en daarvoor moeten we veel investeren', zei schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) woensdag in het Radio 1-programma 'De Ochtend'. Een van die investeringen is een opvallende deal van 40.000 euro per jaar met Proximus, maakte Vandendriessche bekend.

De telecomoperator telt het aantal gsm's in de stad en houdt bij naar waar en wanneer die zich verplaatsen. Elk kwartaal gaat Proximus Kortrijk daarover datarapporten bezorgen. Het gaat alleen over de effectieve bezoekers, shoppende inwoners van Kortrijk worden niet meegeteld.

Het project moet de stad in staat stellen gerichter te adverteren. 'Zo kunnen we het effect van een campagne in Noord-Frankrijk nagaan. Als we in de weken erna geen stijging van het aantal Franse bezoekers merken, weten we dat we het anders moeten aanpakken. We betalen Proximus 40.000 euro per jaar, maar zijn ervan overtuigd dat we de overige 760.000 euro van ons citymarketingbudget efficiënter kunnen inzetten.'

Privacy

Wie data zegt, zegt ook privacy. Moeten die gsm-houders geen toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens? Zodra iemand Kortrijk binnenkomt, wordt zijn gsm-signaal opgepikt door de zendmasten. Elke gsm heeft een code, die gelinkt kan worden aan de postcode van de eigenaar. De masten tracken de toestellen en zo de route die de eigenaars afleggen door Kortrijk.

Vandendriessche sust. 'De gsm-operatoren staan onder streng toezicht van de Privacycommissie. Proximus verzamelt geen persoonlijke gegevens, alleen de gegevens van de getrackte telefoon. De privacywet zegt dat gegevens doorgegeven mogen worden als het niet mogelijk is de persoon achter die data te identificeren. Proximus bundelt de gegevens en verwerkt ze tot anonieme datapakketten.'

Vandendriessche benadrukt dat het Kortrijk niet om individuele gegevens te doen is. 'Wij willen tendensen en evoluties waarnemen. Niet zozeer wie naar Kortrijk komt, wel hoelang ze blijven en naar welke winkels of horecazaken ze gaan.' Daarom zijn maatregelen ingebouwd: om de privacy te beschermen wordt maar geteld vanaf een minimum van 30 mensen. En alleen het soort winkels wordt bijgehouden, niet de specifieke winkels.

Kan iemand ook expliciet weigeren deel te nemen? 'Er bestaat een opt-outsysteem', zegt Vandendriessche. Daarvoor verwijst hij naar de websites van Proximus en de Privacycommissie.

Grote plannen

Kortrijk zet hard in op zijn dataplannen. Niet alleen het aantal toeristen moet stijgen, maar de stad wil ook investeerders aantrekken, zegt Vandendriessche. 'De precieze betaalgegevens stellen we gratis ter beschikking aan grote spelers, om hen te overtuigen dat investeren in onze stad de moeite waard is.'