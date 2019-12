Boutin heeft niet gelogen over cv

Proximus-CEO Guillaume Boutin heeft niet gelogen over zijn cv. 'De onduidelijkheid ligt bij zijn vorige werkgever Vivendi', zegt N-VA-Kamerlid Michael Freilich, die het cv kon inkijken.

Guillaume Boutin beschikt niet over een Executive MBA-diploma, zei hij deze week zelf in de Kamercommissie Bedrijfsleven. Michael Freilich vroeg daar opheldering over nadat in het Franstalige blad Le Vif was gesuggereerd dat zijn cv was opgesmukt. Boutin reageerde zichtbaar nerveus toen hij de vraag kreeg en moest toegeven dat hij alleen een cursus voor executives had gevolgd bij de prestigieuze Franse zakenschool INSEAD en dus geen volledige MBA. Proximus zette zijn kersverse grote baas daarna uit de wind door te spreken over een fout van de communicatiedienst.

Kous af

Maar Freilich nam daar geen vrede mee en vroeg Proximus het originele cv van Boutin te mogen inkijken, het cv waarmee hij in 2017 werd aangeworven. Freilich vond het vreemd dat Boutin dat de voorbije 2,5 jaar nooit had rechtgezet. Proximus is op die vraag ingegaan.

De conclusie is dat Boutin niet heeft gelogen. Het gaat om een ongelukkige benaming van zijn vorige werkgever, waarmee de kous af is. Michael Freilich Kamerlid N-VA