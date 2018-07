Bpost blijft nu toch pakjes ophalen op zaterdag

Bpost had dinsdag aangekondigd om te stoppen met het ophalen van pakjes in de postpunten, 'om de onderneming rendabel te houden'. Maar daar komt het bedrijf nu op terug.

Coup de théatre bij Bpost . Terwijl het dinsdag nog aankondigde dat het zou stoppen met de ophaling van postpakketten in het postkantoor tijdens het weekend, komt het postbedrijf daar vandaag op terug.

'We hebben alles nog eens op een rijtje gezet en zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om de ophaling op zaterdag te behouden', zegt een woordvoerder, die niet in detail treedt waarom de maatregel wordt teruggedraaid. 'Verschillende elementen spelen een rol', klinkt het afgemeten.