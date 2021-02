Britten verhogen druk voor hoger bod op Orange Belgium

Het Britse hefboomfonds Polygon voert de druk op om een hogere prijs te bekomen voor zijn aandelen Orange Belgium. Volgens Polygons adviseur zijn die 32 à 36 euro per stuk waard, ver boven Oranges biedprijs van 22 euro per aandeel.

Orange wil zijn Belgische dochter van de beurs halen en biedt daarvoor 22 euro per aandeel. De Franse groep, die al 52,91 procent van Orange Belgium bezit, heeft 622 miljoen veil om de volledige controle te krijgen over de nummer drie van de Belgische telecom.

Analisten bestempelden het bod van begin december al snel als 'opportunistisch'. En voor sommige beleggers ligt de geboden prijs veel te laag. Het Britse hefboomfonds Polygon, dat 5,29 procent van Orange Belgium bezit, is daar een van.

De zakenbank Ondra ging in opdracht van Polygon aan de slag om, op basis van publiek beschikbare informatie, een prijs op Orange Belgium te plakken. Ondra komt op een prijs van 32 à 36 euro uit. Inclusief de gedeeltelijke of volledige verkoop van het zendmastenpark kan dat oplopen tot 45 euro, oordeelt de zakenbank. Dat is meer dan het dubbele van wat Orange biedt.

Polygon is al sinds de lancering van het overnamebod van Orange begin december heel kritisch over het voorstel van de Fransen. Het eiste kort na de bekendmaking van het overnamebod al een fors hogere prijs. 'Orange Belgium is 39,5 à 47,25 euro waard', klonk het toen in een open brief aan de raad van bestuur van Orange Belgium.

Polygon verwees toen al naar de 3.100 zendmasten op de balans van Orange Belgium. 'Recente transacties in Europa wijzen op een waarde van 300.000 euro per mast. Zelfs als slechts twee derde van de masten te gelde gemaakt wordt, brengt dat meer dan 600 miljoen euro cash op', klonk het.

Dat het Polygon menens is, bleek vorige week al toen bekend raakte dat het Deminor in de arm had genomen om Orange tot een hoger bod te dwingen.

De Belgische telecomoperator heeft nog niet gereageerd op de stellingen van Polygon. Meer nog: enkele maanden na de aankondiging van het bod van de Franse telecomgroep heeft Orange Belgium tot nu toe alleen laten weten dat zijn raad van bestuur akte heeft genomen van het openbaar overnamebod van 2 december. 'De bestuurders zullen zo snel mogelijk bijeenkomen om het bod te evalueren, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen', klonk het begin deze maand bij de bekendmaking van de jaarresultaten over 2020.

