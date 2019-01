Britten weren Huawei uit netwerk hulpdiensten

Via dochteronderneming EE is BT vandaag volop bezig aan de ontwikkeling van een nieuw communicatiesysteem voor Britse hulpdiensten en politie-agenten. EE deed maakte daarvoor gebruikt van apparatuur van Huawei, maar die wordt nu alsnog uit het netwerk geweerd.

In steeds meer landen worden vraagtekens geplaatst bij de betrouwbaarheid van de technologie van Huawei. De VS, Australië en Nieuw-Zeeland hebben het Chinese bedrijf nagenoeg volledig van hun markten geweerd omdat ze vermoeden dat Huawei zijn technologie ten dienste stelt van de Chinese overheid en zo spionage mogelijk maakt.

De VS zetten ook andere landen, waaronder het VK, onder druk om niet langer met Huawei in zee te gaan. Begin deze maand werd in Canada ook de financieel directeur van Huawei gearresteerd op vraag van de VS. De topvrou zou de handelssancties van de VS tegen Iran hebben geschonden.