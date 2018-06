Brugse telecomspeler komt in Amerikaanse handen

Artilium belandde op de Londense beurs na de overname door het Britse beursgenoteerde Future Internet Technologies in 2006. Vandaag komt de telecomspeler in Amerikaanse handen. Sectorgenoot Pareteum, die op de New York Stock Exchange noteert, telt 19,55 pence neer. Dat resulteert in een totaal overnamebedrag van omgerekend 89 miljoen euro.