Brussel in 2026 volledig van glasvezel voorzien

Proximus steekt een tandje bij in het Brussels Gewest. De komende zes jaar worden meer dan 600.000 woningen en bedrijven aangesloten op 'het netwerk van de toekomst'.

'De geschiedenis leert dat we met investeringen uit een crisis geraken', trapte Proximus-topman Guillaume Boutin de online persconferentie over de glasvezelplannen af. 'Vroeger waren dat bruggen en wegen, vandaag zijn het digitale snelwegen.'

Proximus pompt de komende vijf jaar elk jaar 1,3 miljard euro in zijn vaste en mobiele netwerken. Een groot deel daarvan gaat naar de uitrol van glasvezel. Future proof technologie die ons in elke woning internetsnelheden tot 10 GB per seconde (inkomend en uitgaand) zal opleveren.

Die grotere brandbreedte is nodig om de explosie aan data (jaarlijkse groei van 35%) te kunnen slikken. De exponentiële groei vloeit voort uit het almaar grotere aantal toestellen en machines die met het internet worden verbonden, de nieuwe videostandaarden (4K en 8K), het intensieve gebruik van de cloud en de doorbraak van AI en AR/VR. Bedrijven versnellen hun digitalisering op alle vlakken: van de relatie met de klant tot de efficiëntie van de processen en het werken.

Half miljoen aansluitingen per jaar

Proximus heeft in ons land al 400.000 woningen en bedrijven op het ultrasnelle netwerk aangesloten. In Brussel gaat het om 50.000 aansluitingen in Ukkel, Evere, Etterbeek en de Anspachbuurt. Begin volgend jaar pakt de telecomoperator Brussel-centrum, Schaarbeek en Elsene aan. De komende zes jaar gaat het tempo van de uitrol gevoelig omhoog, tot 100.000 woningen per jaar om eind 2026 te landen op 600.000 aansluitingen en 100 procent dekking.

De rest van België zal in 2028 voor 70 procent gedekt zijn met glasvezel. Dat is goed voor 4,2 miljoen woningen en bedrijven. Proximus zal op kruissnelheid elk jaar ruim een half miljoen aansluitingen doen. In de meer landelijke gebieden gaat de telecomgroep daarvoor partnerschappen aan met de glasvezelexperts Eurofiber (Wallonië) en EQT Infrastructure (Vlaanderen). Na 2028 volgt een nieuw investeringsplan om de resterende 30 procent te dekken.

In Nederland surfen al meer dan 3,2 miljoen gezinnen via een fiberverbinding, zo’n 40 procent van alle huishoudens, versus 400.000 in België.

De 'verglazing' is in ons land dringend nodig. België is de slechtste leerling van de Europese klas. In Nederland surfen al meer dan 3,2 miljoen gezinnen via een fiberverbinding, zo’n 40 procent van alle huishoudens, versus 400.000 in België. KPN, de Nederlandse tegenhanger van Proximus, versnelde twee weken geleden zijn glasvezeluitrol. In 2023 zal meer dan de helft van de huishoudens aangesloten zijn. De 'Koninklijke' trekt daarvoor jaarlijks 500 miljoen euro uit.

Telenet en Fluvius

Proximus is in ons land niet de enige speler die glasvezel aan de gevels hangt of in de grond steekt. Het nutsbedrijf Fluvius doet hetzelfde in Gent, Antwerpen, Genk en Diksmuide. Het gaat om een open netwerk waar de telecomoperator Orange Belgium zich al op aansloot, evenals RapidXS, FastFiber, Fastic en de Nederlandse providers WeServe en Multifiber. Fluvius onderhandelt momenteel met Telenet over een verregaand partnerschap.