Brussels Airport rolt 5G-netwerk uit

In een eerste fase moet het 5G-netwerk vooral connectiviteit voorzien op de buitenterreinen, later zal ook binnen 5G geïnstalleerd worden.

Brussels Airport bouwt een 5G-netwerk uit op de luchthaven. Daarvoor werkt het samen met Citymesh, een Brugs bedrijf dat sinds 2015 eigenaar is van een stukje van het radiospectrum van het supersnelle mobiel internet.

Een privaat 5G-netwerk moet in Zaventem tegen eind maart 'de operationele efficiëntie versnellen en technologische innovatie ondersteunen'. Brussels Airport rekent daarvoor op het Finse Nokia en de Brugse operator Citymesh. 'Behalve een verdere optimalisering van de operaties op de luchthaven, zal de 5G-technologie ons ook in staat stellen om digitale innovaties te versnellen en toekomstige technologieën eenvoudig te integreren', zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Hoe zal 5G uw leven versnellen? 5G, het supersnel mobiel internet en de opvolger van 4G, belooft sneller en betrouwbaarder te zijn dan zijn voorganger. Maar hoe snel is ‘snel’? Op de absolute piek kan 5G snelheden van 20 Gbps aan, 200 keer sneller dan voorganger 4G. Hoeveel sneller uw dagelijkse activiteiten kunnen worden, ziet u hier.



In eerste instantie gaat het om een privaat netwerk, dus passagiers zullen niet kunnen surfen met het supersnelle internet. De toepassing moet vooral dienen om toestellen en personeel vlotter te connecteren. In een persbericht worden geautomatiseerde voertuigen, mobiele veiligheidssystemen en track-and-tracetechnologie genoemd als voorbeelden.

Lange baan

Behalve een verdere optimalisering van de operaties op de luchthaven, zal de 5G-technologie ons ook in staat stellen om digitale innovaties te versnellen en toekomstige technologieën eenvoudig te integreren. Arnaud Feist CEO van Brussels Airport

5G is de nieuwste generatie mobiel internet, dat op haar piek tot 200 keer sneller kan zijn dan de huidige versie, 4G. 5G is ook betrouwbaarder en kan vertraging en 'files' op het netwerk vermijden, en daarom is het een gegeerde toepassing voor bedrijven.

Alleen is 5G op grote schaal nog niet meteen in zicht in België. De federale en regionale overheden raken het niet eens over de verdeling van de opbrengsten van de veiling van het radiospectrum. Daarom dreigt die veiling op de lange baan te worden geschoven.

Citymesh, een Brugse verdeler van draadloze netwerken, bezit als bij toeval wél al zo'n stukje van het 5G-spectrum en heeft op die manier goud in handen. Het begon als aanbieder van wifinetwerken en kocht in 2015 een vergunning voor een stuk radiospectrum om de dienstverlening te verbeteren. Citymesh haalde zo een deeltje (40 Mhz) binnen van de 3,5 Ghz-frequentieband, het radiospectrum dat voorbehouden is voor 5G.

De grote spelers Proximus, Telenet en Orange waren toen niet geïnteresseerd, maar twee jaar later viel op Europees niveau de beslissing om net die frequentie te kiezen voor 5G.

Competitie