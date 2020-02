CEO John Porter: ‘Telenet wordt mijn laatste job'...

John Porter, de CEO van Telenet, stapte afgelopen week samen met VTM-moeder DPG in de fel bevochten streamingarena. De deal is nodig om de kabelaar weer te doen groeien. ‘Over twee, drie jaar zitten we opnieuw in de lift. Dan kan ik de zonsondergang tegemoet zeilen.’

‘Meer dan twee bieren van 8,5 graden heb je niet nodig om je geest te verruimen’, grapt John Porter. Wit hemd onder een blauw pak, en zoals steeds casual zonder das. We spreken de 62-jarige Australiër vlak nadat hij met de mediagroep DPG (VTM, Het Laatste Nieuws...) de pers heeft ingelicht dat de twee mediaspelers hun films en series bundelen in een gezamenlijke streamingdienst. De Vlaamse Netflix, ‘noem het niet zo want er zitten veel internationale films en topseries in’, schiet in het najaar uit de startblokken. Kort na de lancering van Disney+ in ons land.

Nochtans hield Porter lange tijd de boot af. De streamingdienst zou te grote investeringen vergen voor de kleine Vlaamse markt. Maar het verschroeiende succes van Netflix, Amazon en Disney bracht de CEO tot andere inzichten.

Al was er ook een informele tête-à-tête met DPG-eigenaar Christian Van Thillo voor nodig. Nabij de Antwerpse brouwerij De Koninck. ‘In een klassiek bruin café, waar bier samengaat met droge worst en kaas.’ Bij een Hapkin en Tank 7 voerden de twee tenoren ‘een eerlijke discussie over out-of-the-box denken’. De strijdbijl tussen de twee oude tv-rivalen werd begraven.



Was dat een moeilijk gesprek?

John Porter: ‘Het was gezellig. (lacht) Als je een win-windeal wil bereiken, moeten beide kanten uit hun loopgraven komen en hun ‘points of religion’ beperken. Dat hebben Christian en ik gedaan.’



Uit welke loopgraaf bent u geklommen?

Porter: ‘Ik zit 38 jaar in de kabeltelevisiesector, waar exclusiviteit het hoogste goed is. ‘Content die ik heb, heb jij niet.’ Dat moest uit mijn bloedstroom. Daarnaast kwam het geloof dat Vlaamse content het verschil kan maken in de strijd met de Amerikaanse streamingdiensten. En met DPG is er het engagement om samen eigen producties te maken.’

Waarom zag u de Vlaamse Netflix eerst niet zitten?

Porter: ‘De pers nam dat standpunt over. Dat gaf me een mooie opening om te onderhandelen. Ik wou vooral duidelijk maken dat alle wegen naar Telenet leiden. We beschikken over films van zowat alle (Amerikaanse) filmstudio’s, HBO-content, eigen producties en coproducties met de VRT en 400.000 abonnees.’



Als de VRT aansluit, is de pax media volledig.

John Porter (62)

Amerikaan en Australiër.

Vier kinderen (tussen 19 en 29).

Bijna 40 jaar ervaring bij kabel­televisiebedrijven als Time Warner en Group W.

Lanceerde midden jaren 90 Austar, dat kabel-tv in 2 miljoen Australische huiskamers brengt. Was er 17 jaar lang CEO.

Sinds 2013 CEO van Telenet.

Houdt van golfen, fietsen en Belgische bieren.



Telenet

Omzet: 2,6 miljard euro.

Nettowinst: 235 miljoen euro.

Personeel: 3.000.

Aandeelhouder: Amerikaanse mediagroep Liberty Global (58%).

‘Telecomspelers wilden altijd de grootste zijn en hun concurrenten vermorzelen. Nu is de business globaler en moeten we openstaan voor partnerschappen. Ik hoop dat de concurrentiewaakhonden snappen dat de markt groter is dan België alleen. Je hebt hier de keuze uit meer dan tien streamingplatformen.’

‘Ik dank Christian voor zijn hedendaags denken over de televisiesector. Samenwerking is nodig. Aan Waalse kant is iets soortgelijks mogelijk met BeTV, dat over veel tv-rechten beschikt.’



In Wallonië grijpt u naast het kabelbedrijf VOO.

Porter: ‘Persoonlijk had ik geen zin in die overname. Ik wou die complexiteit niet in mijn wereld. Maar voor Telenet was het een gouden kans om de 300.000 klanten daar uit te breiden. Jammer genoeg was het een heel pijnlijk verkoopproces. We hebben het achter ons gelaten. De Rubicon is overgestoken.’



Overweegt u juridische stappen tegen het verkoopproces met geheime deals?

Porter: ‘You can’t sue city hall. We hebben het helemaal achter ons gelaten. It’s done. Iedereen heeft gezien dat er geen verkoopproces was. Er was veel misinformatie. We hebben wel degelijk een geheimhoudingsclausule getekend. Een week later werd de deal met de nieuwe eigenaar Providence (een Amerikaanse investeringsgroep, red.) al getekend. They were kicking the can down the road. Het was de bedoeling dat Telenet aan de kant bleef tot de deal met Providence rond was.’



En nu?

Porter: ‘We kijken uit naar de ambities van Providence. We werken vandaag al samen met VOO. Het gebruikt ons mobiele netwerk. We werken samen voor video en we delen tv-rechten. We geloven dat we die lijn constructief kunnen doortrekken. Dan kunnen we samen slimme zaken doen om onze klanten meer producten te geven.’



‘Het heeft geen zin de nucleaire knop in te drukken en VOO aan te vallen. Maar als het vijandelijker wordt, zullen we doen wat nodig is. We testen er Tadaam, internet en televisie via het mobiele netwerk, dus zonder decoder.'

'We kunnen op ons mobiele netwerk nog meer diensten lanceren om meer schaal te krijgen. We geven die ambitie niet op, maar we gaan voorzichtig zijn hoe we dat benaderen. We moeten geduldig zijn. Ondertussen hebben we onze handen vol met onze Brusselse klanten, ICT en veiligheid voor kmo’s en de joint venture met DPG.’



Zowel met Tadaam als met de Vlaamse Netflix dreigt u de bestaande activiteiten te kannibaliseren.

Porter: ‘Dat zien we anders. Als een klant van een WIGO-bundel (72 euro) wil overstappen naar Tadaam (40 euro) moet dat maar. We moeten de klanten naar de juiste fit begeleiden. We hebben een klantenplatform dat ons vertelt wat de ‘next best action, next best option’ is voor een klant. Op basis van gebruikersdata bieden we de klant de dienst aan die het best beantwoordt aan zijn noden. Ook al levert dat minder inkomsten op.’



‘We doen dat vooral bij kmo-klanten, maar ook bij residentiële klanten. Als een product niet ten volle wordt gebruikt, stellen we een downgrade voor. Pas op, we upgraden ook veel.'

Terwijl de perceptie bestaat dat Telenet de klant almaar meer diensten door de strot ramt.

Porter: ‘Zes jaar geleden hebben we de bundels Whop en Whoppa gelanceerd. Toen was de strategie inderdaad om meer waarde uit de klant te halen. Dat is voorbij, we zijn post-bundel geworden. Of de klant meer of minder afneemt, maakt niet uit. De klanten zijn gelukkiger.’



Post-bundel? Zou u zeven jaar geleden hebben geloofd dat u ooit dat woord in de mond zou nemen?

Porter: ‘Nee, want ik wist toen niet wat dat betekende. In kleine landen als België moet je slimmer en innovatiever zijn. Je moet vooroplopen. Je kan geen snelle volger zijn, want daar heb je niet de schaal voor. Om schaal te creëren moet je innovatief zijn en openstaan voor samenwerking.’



Hebt u de leverancier voor het supersnelle 5G-netwerk al gekozen?

Porter: ‘De aanbesteding is buiten. We wachten op reacties van de usual suspects. De hoofdleverancier van ons 4G-netwerk is het Chinese ZTE. En we doen veel business met Ericsson. Dat is de managed service provider voor ons globaal netwerk. De Zweden komen zeker ook in aanmerking.’



Het Belgische eersteklassevoetbal speelde u deze week kwijt aan Eleven Sports.

Porter: ‘Ik ben erg teleurgesteld in die veiling. De biedingen van Eleven Sports en die van de telecomspelers waren heel vergelijkbaar (rond 100 miljoen euro per seizoen, red.). Ik zit al in dertig jaar in sportrechten. Bij zo’n klein verschil gaat het voordeel naar de bestaande rechtenhouder.’



‘Om God weet welke redenen kiezen de clubs voor Eleven, een bedrijf zonder bankgaranties, waar enkel een groep (het Singaporese Aser, red.) achter zit die de markt wil ‘disrupten’. Het slaat nergens op.’



Voor uw 240.000 kijkers verandert er niets. Telenet en andere spelers zullen het voetbal via de Eleven Sports-zenders uitzenden. Zoals dat nu gebeurt voor buitenlands voetbal en basketbal.

Porter: ‘Dat kan. Maar er is nog geen deal, we kennen Elevens voorwaarden nog niet. We gaan luisteren, maar Eleven zal ons moeten overtuigen dat we geen tientallen miljoenen euro’s investeren in een niet goed overwogen beslissing.’



‘We gaan zien hoeveel Eleven de kijker wil laten betalen. Eleven betaalt de komende vijf jaar 515 miljoen euro. Daar wil het wel een rendement op.’



Doet u het nog graag, ondanks die aaneenschakeling van teleurstellingen?

Porter: ‘Tot spijt van sommige jongere managers moet ik melden dat Telenet mijn laatste job wordt. Ik loop hier nog wel even rond. Ik ben 62. Ik wil dit bedrijf naar de volgende groeicyclus brengen. Ik ga niet weg vooraleer we de groeiversnelling voelen.'

'Ik denk niet dat ze veraf is. Dit jaar verwachten we een stabiele omzet. We nemen operationeel en kosten- en productgewijs veel initiatieven om over twee, drie jaar weer te groeien. I want to be around to see it.’



En dan met pensioen?