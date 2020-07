CEO Orange Belgium moet uitdagersaura bewaken

Orange Belgium, de derde telecomoperator in onze markt, stelt met Xavier Pichon een nieuwe CEO aan net nu het prijsverhogingen niet langer kan uitsluiten.

Het kleinere broertje van de drie beursgenoteerde telecomspelers heeft de CEO aangeduid die de komende jaren de strijd moet aangaan met John Porter (Telenet) en Guillaume Boutin (Proximus). Het gaat om de in onze contreien nobele onbekende Xavier Pichon. Hij was tussen 1998 en 2018 al aan de slag in tal van functies bij de Franse moedergroep Orange. Nu komt hij over van de consultant Boston Consulting Group. Hij begint op 1 september aan zijn opdracht in de Orange-gebouwen in Evere.

Schermvullende weergave Ex-topman Michael Trabbia ©BELGA

Pichon erft van zijn voorganger Michael Trabbia een bedrijf dat zich met marketing probeerde te positioneren als de 'gedurfde uitdager' van de grote twee. '#boldchallenger' was de hippe slagzin die dat moest ondersteunen. Trabbia zette in op de lancering van de 'triple-play-bundel' (internet, mobiele telefonie, digitale tv) Love en ongelimiteerd mobiel internet voor de datavreters onder ons. Trabbia kon die strategie najagen omdat de telecomwaakhond BIPT gunstige groothandelstarieven, voor de huur van het vaste Telenet-netwerk, in het vooruitzicht stelde.

De definitieve beslissing over die tarieven vielen in mei, ze werden vorige week van kracht. De tarieven zijn nog altijd gunstig voor Orange Belgium, maar minder gunstig dan verwacht. Trabbia gaf al aan ontgoocheld te zijn over de netwerkhuur, en zei prijsverhogingen vanaf volgend jaar niet uit te sluiten. Ook een aanbod met alleen breedbandinternet staat op de helling. Pichon wacht de moeilijke evenwichtsoefening het uitdagersaura van Orange Belgium overeind te houden, maar de Love-bundel toch rendabel te krijgen.

Een ander dossier waarin Pichon op vinkenslag moet zitten, is de verkoop van de Waalse kabeloperator VOO. De holding Nethys had VOO verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence, terwijl Orange Belgium ook kandidaat was. De kortgedingrechter schortte de overname van VOO door Providence eind juni nog op. Hij volgde Orange Belgium in de argumentatie dat de verkoop niet op een faire manier was verlopen. Pichon krijgt op dat dossier dus een herkansing.

Pichon wacht de moeilijke evenwichtsoefening om het uitdagersaura van Orange Belgium overeind te houden, maar de Love-bundel toch rendabel te krijgen.

Een eventuele overname van VOO door Orange Belgium zou strategisch steek houden voor die laatste, betoogde ING-analist David Vagman al, wegens de synergievoordelen. Maar er is ook een risico: Orange Belgium zou wel eens kunnen 'overbieden'. De telecomspeler is niet de enige die op de loer ligt. Ook Telenet-CEO John Porter heeft zijn zinnen gezet op VOO, om zo eindelijk een nationale telecomoperator te worden. Ook daar komt Orange Belgium dus een van de grote twee op zijn weg tegen.