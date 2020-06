CEO Orange Belgium verruilt Brussel voor Parijs

Michaël Trabbia, de CEO van Orange Belgium, verlaat het telecombedrijf en wordt begin september Chief Technology and Innovation Officer bij de Orange-groep.

Trabbia stond vier jaar aan het hoofd van Orange Belgium . Hij volgde in 2016 Jean-Marc Harion op, die door de Franse grootaandeelhouder Orange doorgeschoven werd naar Egypte.

Trabbia begon zijn carrière in 2001 bij de Franse telecomwaakhond ARCEP en doorliep later - zoals veel Franse bedrijfsleiders - meerdere ministeriële kabinetten. Begin 2011 streek hij bij Orange neer, waar hij snel carrière maakte. In 2014 werd hij benoemd tot 'kabinetschef' van CEO Stéphane Richard. Midden 2016 volgde de verhuis naar Brussel.