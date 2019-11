CEO Talks: Stel uw vraag aan Michaël Trabbia (Orange Belgium)

De Franse telecomoperator Orange heeft de gewoonte een eigen mannetje te droppen als CEO bij Orange Belgium , waarin het een meerderheidsbelang heeft van 53 procent. En zo werd Michaël Trabbia in 2016 naar Brussel gestuurd om er de Belgische dochter te leiden. Trabbia startte zijn carrière in 2001 bij de Franse telecomwaakhond ARCEP en doorliep later - zoals veel Franse bedrijfsleiders - verschillende ministeriële kabinetten, om in 2011 op de Parijse hoofdzetel van Orange te belanden.