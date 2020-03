CEO van Nokia stapt op

De toen aangekondigde 'pauze in de dividendbetalingen' was volgens Suri nodig om de investeringen in apparatuur voor supersnel internet (5G) op te drijven. Suri slaagde er niet in om een marktleiderschap te verwerven in de strijd om 5G-technologie, ten voordele van het Chinese Huawei en het Zweedse Ericsson. Vorige week werd bekend dat Nokia verschillende opties onderzocht, waaronder de verkoop van bepaalde afdelingen om de harde concurrentie in 5G de baas te kunnen.