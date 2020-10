Cao-akkoord bij Proximus, maar niet alle plooien gladgestreken

De drie vakbonden geven donderdag hun akkoord over de cao. De socialistische ACOD blijft niettemin een oplossing eisen voor de onderbemande diensten en de zwakkere werkvoorwaarden voor nieuwe medewerkers.

De cao (2019-2020) ligt donderdag voor in het paritair comité van de telecomgroep Proximus. De drie vakbonden, ACOD, ACV en VSOA, gaan akkoord met de nieuwe voorwaarden die retroactief van toepassing zijn.

Dat zo laat op het jaar over de overeenkomst wordt gestemd, is omdat voorrang werd gegeven aan de onderhandelingen over het transformatieplan, een reorganisatie die 1.300 jobs kostte. De gesprekken over de cao sleepten bovendien vijf maanden aan. ‘Die verliepen in een positieve sfeer’, zegt VSOA-vakbondsman Jean-Claude Philippon.

De cao regelt onder meer het bediendestatuut voor alle medewerkers (goed nieuws voor een 700-tal arbeiders), een flexibeler mobiliteitsbudget, meer thuiswerk, aandacht voor opleidingen en welzijn en hogere bijdrages voor gsm, kinderopvang en openbaar vervoer. De overeenkomst bevestigt werkzekerheid tot eind 2021, als het transformatieplan afloopt.

Geen goednieuwsshow

‘Het is een positief akkoord’, zeggen de socialistische ACOD en de liberale VSOA. ‘Een goednieuwsshow is het echter niet’, zegt Annuska Keersebilck van het ACOD. ‘De problemen die uit het reorganisatieplan voortvloeien, zijn er nog altijd.’

De vakbondsvrouw verwijst naar de onderbemanning van en de IT-problemen in de callcenters en de winkels. ‘De overblijvers werken in moeilijke omstandigheden.’ Keersebilck hekelt ook de zwakkere loon- en werkvoorwaarden voor nieuwe medewerkers. ‘We hopen dat daar een debat over komt.’